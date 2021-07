Norwegia: W porcie lotniczym w Oslo nawet do sześciu godzin oczekiwania

Podróżni korzystający z lotniska Gardermoen w Oslo muszą liczyć się z długim czasem oczekiwania - poinformował zarządca lotniska firma Avinor. Według mediów kontrola zaświadczeń covidowych zajmuje nawet do sześciu godzin.

"Sytuacja będzie trudna do momentu zmiany niektórych ograniczeń covidowych lub zautomatyzowania kontroli, dlatego prosimy podróżnych o przygotowanie się" - zaapelował do pasażerów Avinor.

Według telewizji TV 2 obsługa pasażerów zajmuje nawet do 6 godzin. Ma to związek z koniecznością kontroli dokumentów w okienkach linii lotniczej, a także kontrolą graniczną. Jeszcze więcej czasu, do 7-8 godzin, potrzebować będą osoby, które po przylocie do Oslo będą wykonywać test na Covid-19, aby uniknąć kwarantanny.

Na potrzeby oczekujących w porcie lotniczym wyznaczono dodatkowe poczekalnie, m.in. w sali, gdzie przechowywano bagaże, a także ustawiono przenośne festiwalowe toalety.

Od 1 lipca Norwegia, choć nie należy do UE, dołączyła do unijnego systemu uznawania zaświadczeń o zaszczepieniu, przejściu choroby lub posiadania negatywnego testu na Covid-19.