Norweski parlamentarzysta: Zełenski powinien otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powinien otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla - zaproponował w sobotę norweski parlamentarzysta z Partii Postępu Christian Tybring-Gjedde.

Załenski "walczy o pokój i jest ogromną inspiracją dla narodu ukraińskiego" - uzasadnił swój wniosek zasiadający w parlamentarnej komisji spraw zagranicznych oraz obrony Tybring-Gjedde.

Dodał, że "Zełenski cały czas starał się rozwiązać konflikt drogą dyplomacji, próbował uspokoić retorykę i ocalić swój kraj przed katastrofą". "Zrobił co mógł, to (prezydent Rosji Władimir) Putin zdecydował się na wojnę" - podkreślił.

Jako członek parlamentu Tybring-Gjedde ma prawo nominować kandydatów do Pokojowej Nagrody Nobla. Jednak termin zgłoszeń do nagrody za 2022 rok minął 31 stycznia. "Nie dyskutujmy teraz o formalnościach, komitet noblowski powinien zrobić wyjątek w tak nadzwyczajnej sytuacji" - uważa wnioskodawca.

Do propozycji norweskiego polityka na razie nie ustosunkował się Norweski Komitet Noblowski. Gremium to nie ujawnia nominacji przez 50 lat, a nazwiska kandydatów do Pokojowej Nagrody Nobla często są wcześniej podawane przez ich wnioskodawców.

Tegoroczny laureat Pokojowej Nagrody Nobla zostanie ogłoszony na początku października w Oslo.