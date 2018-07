Nowa jakość polsko-izraelskiej współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorstw

Najwięcej startupów na 1000 mieszkańców, wysokie nakłady budżetowe na badania i rozwój, potęga branży hi-tech - to izraelska dolina krzemowa. Filozofię izraelskiego boomu innowacji oddają słowa takie jak przebojowość, nieustępliwość, skoncentrowanie na celu - cechy niezbędne dla przedsiębiorców, którzy swoimi pomysłami chcą wnieść nową jakość na globalne rynki.

Polsko-Izraelskie Forum Gospodarcze, które odbyło się w czerwcu br. w Tel Awiwie, pozwoliło na wymianę doświadczeń i prezentację potencjałów polskich i izraelskich firm. Było także świetną okazją do nawiązania bezpośrednich kontaktów biznesowych. Jednym z ważnych tematów omawianych w Tel Awiwie był pierwszy na skalę międzynarodową program na rzecz transferu wiedzy i doświadczenia między polskim a izraelskim biznesem.

Podpisany 19 czerwca w Tel Awiwie list intencyjny to potwierdzenie, że pierwsze polskie porozumienie z liderami innowacji - Start-Up Nation Central oraz CREATORS IDEAtion Lab, jest coraz bliższe realizacji. Start-Up Nation Central Ltd to organizacja pozarządowa, specjalizująca się w rozwoju izraelskiego ekosystemu innowacji. Natomiast CREATORS IDEAtion Lab to laboratorium innowacji, które tworzy mosty pomiędzy światem korporacji a młodym biznesem. Polskim partnerem programu będzie Bank Gospodarstwa Krajowego.



Globalny rynek wciąż się zmienia, dlatego tak ważna jest większa obecność polskich firm na zagranicznych rynkach. Tylko w ten sposób będą mogli konkurować z innymi i stać się graczami na skalę światową. Swoistym sprawdzianem jest Izrael, którego potęga gospodarcza powstała na inwestycjach w nowe technologie. Kraj ten jest dziś drugą na świecie najbardziej innowacyjną gospodarką. Rozwiązania, które znajdą się na izraelskim rynku, mają duże szanse wejścia również na inne rynki. Dlatego tak ważne są wszelkie działania, które pomogą polskim firmom tam zaistnieć oraz znaleźć biznesowych partnerów - powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.



BGK jest kluczową instytucją dla realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która między innymi zakłada zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki. Zależy nam na inicjowaniu kontaktów między biznesem, a sektorem publicznym - powiedział członek zarządu BGK Wojciech Hann - Wierzymy, że synergia polsko-izraelskich pomysłów, doświadczenia i kapitału stworzy nową jakość na światowym rynku.



Współpraca będzie dotyczyć programu ko-innowacji, którego celem jest tworzenie przedsiębiorstw z rozwiązaniami dostosowanymi do potrzeb rynkowych. We współpracy z BGK, a także 2-3 polskimi przedsiębiorstwami - liderami rynkowymi w swojej branży, uruchomiony zostanie 10-miesięczny program. Jego celem będzie zachęcenie do uczestnictwa 3 dużych przedsiębiorstw z Polski. Wybrane przedsiębiorstwa przejdą przez dwumiesięczną fazę określania obszarów, w których innowacje dostarczone z zewnątrz mogą pomóc. Po ich zidentyfikowaniu wyzwania będą podzielone na trzy segmenty:



1. Obszary, dla których istnieją rozwinięte rozwiązania w postaci startupów (w tym przypadku powstanie dla nich lista odpowiednich firm - organizatorzy pomogą również przy samym wyborze);



2. Obszary, dla których istnieją startupy na wczesnym etapie rozwoju - 10 startupów, które dołączy do programu na późniejszym etapie, gdy nacisk zostanie położony na implementację (minimum 3 z każdego kraju);



3. Obszary, dla których jeszcze nie ma rozwiązań na rynku - wskazanie 30 przedsiębiorców, 15 z każdego kraju, którzy przejdą przez cały program kreacji pomysłów i akceleracji.



Program rozpocznie się w Izraelu od zorganizowanego dla uczestników bootcamp`u, oraz procesu kreowania pomysłów. Izraelska faza projektu dobiegnie końca w dniu pitching`u, kiedy najlepsze pomysły nabiorą ostatecznych kształtów, tak, aby stać się startupami i będą mogły przejść do etapu akceleracji tj. przyśpieszenia.



Następnie przyjdzie czas na zdalną akcelerację, w którym każdy z przedsiębiorców pracował będzie ze swojego kraju, ale pozostając w kontakcie miedzy sobą nawzajem, oraz ze swoimi mentorami. Ostatnie tygodnie akceleracji odbędą się w Polsce, gdzie przygotowują się na dzień demonstracji swoich osiągnięć. Sam finał etapu demonstracji także odbędzie się w Polsce. Po zakończeniu programu, firmy zainteresowane wkładem dużych przedsiębiorstw, zaczną przechodzić do finalnej fazy programu tj. POC (Proof of concept).



Dojrzałe przedsiębiorstwa szukają nowych technologicznie rozwiązań, które przełożą się na ich dalszy rozwój. Efektem współpracy ze startupami będzie wskazanie im obszarów, w których innowacje i istniejące technologie są potrzebne oraz zapewnienie wsparcia startupów zdolnych odpowiedzieć na te potrzeby. Nowa płaszczyzna współpracy to szansa na nauczenie się od najlepszych, jak zbliżać te dwa pozornie odległe światy. Dodatkowo współpraca przyjmie wymiar międzynarodowy. Dzięki temu stworzy się przestrzeń do transferu wiedzy i innego sposobu myślenia o innowacjach oraz ich znaczenia dla gospodarki. Izraelski przykład pokazuje, jak dla rozwoju innowacji ważne było harmonijne i oparte na zaufaniu współdziałanie biznesu, uczelni, instytucji finansowych oraz armii.



Innowacje są grą globalną. Aby być innowacyjnym, potrzebujemy różnorodnych perspektyw i partnerów, którzy cenią współpracę. Wierzymy, że cechy Izraela i Polski uzupełniają się. Choć posiadają różne zalety, przemawiają wspólnym językiem - językiem silnego rozwoju technologicznego. Celem tego programu jest wykorzystanie unikalnych zasobów każdego z krajów, aby stworzyć silne firmy i promować ko-innowację. Wierzymy, że sukces tego programu i samego partnerstwa będzie pierwszym z wielu. Naszym celem jest udowodnienie wartości tak pojętego partnerstwa. Mamy nadzieję, że wielu pójdzie w nasze ślady, aby długofalowa współpraca między naszymi ekosystemami innowacji mogła się wciąż rozwijać - powiedziała wiceprezes ds. Strategicznych partnerstw w Start-Up Nation Central, Karin Gattegno.



Jak dodała Monika Różalska, prezes CREATORS IDEAtion Lab - Polsko-izraelski program koinnowacji, stworzony specjalnie na potrzeby tej wyjątkowej współpracy, jest pierwszym w skali światowej systematycznym modelem zbliżenia ekosystemów innowacji z dwóch krajów o tak różnych wyzwaniach i uzupełniających się potencjałach. Projekt jest dedykowany jednocześnie różnorodnym podmiotom: dużym firmom, startupom, innowatorom szukającym nowego pomysłu na biznes. Unikalna metodologia i nastawienie na realną współpracę przynoszącą wymierne korzyści to nowa jakość w świecie programów innowacji i współpracy gospodarczej.



Izrael jest światowym liderem w liczbie startupów na 1000 mieszkańców. Izraelska dolina krzemowa (Silicon Wadi) jest drugim, po amerykańskim, centrum innowacji i najnowszych technologii. Historia tego sukcesu to cenny drogowskaz dla Polski. Boom gospodarki Izraela oparty na innowacyjności trwa od przełomu lat 80. i 90. Od tego momentu wydatki budżetowe na badania i rozwój często przekraczały 4 proc. PKB. Jako państwo o ograniczonym rynku wewnętrznym, położone w niespokojnym regionie i pozbawione surowców, swojej szansy musiało szukać w jedynym dostępnym zasobie - ludziach, ich pomysłowości i energii. Jednym z kluczowych czynników decydujących o sukcesie okazało się połączenie kreatywności młodych przedsiębiorców z odpowiednim wsparciem agend państwowych.

