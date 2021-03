Nowa odsłona amerykańsko-chińskiej rywalizacji

Produkcja półprzewodników i mikroczipów stała się jednym z głównych frontów amerykańsko-chińskiej konfrontacji. Ograniczenia wprowadzone przez USA stanowią duże utrudnienie dla chińskiego przemysłu, ale jednocześnie otwierają nowe możliwości.

W słaby punkt

Konflikt tam, gdzie to konieczne

To dobra wiadomość dla Chin, ale jest też zła. Najnowsze układy scalone są kluczowym elementem infrastruktury 5G, jednego ze sztandarowych projektów Pekinu. Amerykańskie faktyczne sankcje już doprowadziły do spowolnienia wdrażania sieci telekomunikacyjnej nowej generacji w samych Chinach i utrudniają Huawei ekspansję na rynkach zagranicznych.Czytaj także: Branża moto odżyła zbyt szybko. Fabryki znów stają Pekin nieoficjalnie odgraża się, że w przypadku dalszego zaostrzania kursu podejmie kroki odwetowe. W grę wchodzą utrudniania działalności dużych amerykańskich firm, takich jak Apple lub wstrzymanie eksportu metali ziem rzadkich.Jednak rozwój chińskiej produkcji półprzewodników i układów scalonych napotyka problemy także innej natury, zupełnie nie związanej z polityką Waszyngtonu.Ambitne rządowe programy sprawiły, że według Narodowej Komisji Rozwoju i Reform, organu zajmującego się planowaniem makroekonomicznym, wiele firm zaangażowało się w projekty “na ślepo”, nie posiadając odpowiedniego doświadczenia, technologii i wykwalifikowanych pracowników.Sztandarowym przykładem jest tutaj w ostatnich tygodniach Hongxin Semiconductor Manufacturing (HSMC) z Wuhan. Założona pod koniec roku 2017 firma zainicjowała wart 18,5 mld USD projekt zmierzający do uruchomienia produkcji mikrochipów w technologii 14 i 7 nanometrów, a w przyszłości także mniejszych. Planowany zakład miał być jednym z najnowocześniejszych w Chinach i cieszył się dużym wsparcie władz miast i prowincji Hubei.W celu zwiększenia szans na powodzenia projektu zarząd nad HMSC objął w lipcu 2019 Chiang Shang-yi, absolwent amerykańskich uczelni Stanford i Princeton, wieloletni wicedyrektor TSMC. Szybko jednak zaczęły się problemy.Już w listopadzie 2019 lokalny sąd zawiesił HSMC prawo do korzystania z gruntu, na którym powstawała fabryka. Powodem był spór z firmą budowlaną. W kolejnych miesiącach sytuacja tylko się pogarszała. W lipcu ubiegłego roku okazało się, że pomimo szumnych deklaracji rządowe finansowanie płynie bardzo cienką strużką. Z obiecanych 18,5 mld dolarów HSMC miała otrzymać ledwie 1,3 mld. Według źródeł serwisu Caixin wobec braku perspektyw na szybkie otrzymanie brakujących funduszy, inwestycja została wstrzymana.Caixin wykazał również, że informacje o zaawansowaniu fabryki były mocno przesadzone. W związku z amerykańskimi obostrzeniami HSMC nie udało się nabyć maszyn holenderskiej firmy ASML, koniecznych do uruchomienia produkcji układów scalonych w technologii 7 nanometrów. W listopadzie firmę przejęły władze Wuhan. Pod koniec lutego Chiang ustąpił ze stanowiska, zaś firma poinformowała pracowników, że nie ma planów wznowienia produkcji, w związku z czym do końca lutego wszystkie osoby zatrudnione proszone są o złożenie rezygnacji.Przypadek HSMC obrazuje jak dużym wyzwaniem i jak wielkich nakładów wymaga uruchomienie produkcji półprzewodników i mikrochipów. Dobitnie pokazuje też, dlaczego Pekin tak intensywnie stara się zdobyć niezależność na tym polu i z jakiego powodu Waszyngton uderza właśnie tam.W swoim programowym przemówieniu szef dyplomacji USA Antony Blinken zaznaczył, że amerykańska polityka wobec Chin będzie oparta na konkurencji w dziedzinach, gdzie jest potrzebna, na kooperacji tam, gdzie to możliwe, a na konflikcie w kwestiach, gdzie to konieczne.Technologia i umiejętności jej przemysłowego zastosowania będą w najbliższych latach jednym z najważniejszych pól relacji USA-ChRL. Z ostatnich posunięć amerykańskich i chińskich można wnosić, że także w czasach nowej administracji pozostaną w domenie konfrontacji.