Nową strategia przemysłowa ma zwiększyć konkurencyjność Unii Europejskiej

Komisja Europejska we wtorek ogłosiła strategię przemysłową, mającą zwiększyć globalną konkurencyjności europejskich firm przy jednoczesnym osiągnięciu swojego celu, polegającego na zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych netto do zera do 2050 r.

Polityka obejmuje zmianę zasad konkurencji dla 27 krajów, walkę z kradzieżą własności intelektualnej i konkurencję z chińskimi przedsiębiorstwami wspieranymi przez państwo, które działają w UE.

Określa ona też plany dekarbonizacji energochłonnych gałęzi przemysłu, promowanie efektywności energetycznej i wzmocnienie obecnych unijnych narzędzi dotyczących ucieczki emisji CO2.

"Europejski przemysł jest motorem wzrostu gospodarczego i dobrobytu w Europie. Najlepsze wyniki osiąga wtedy, gdy wykorzystuje swoje najsilniejsze punkty: swoich ludzi, ich idee, talenty, różnorodność i przedsiębiorczość. Jest to ważne jak nigdy dotąd, Europa wkracza bowiem na drogę ambitnej transformacji ekologicznej i cyfrowej w świecie, który jest coraz mniej stabilny i przewidywalny. Europejski przemysł ma do dyspozycji wszystko, co jest niezbędne do przyjęcia wiodącej roli, a my zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by udzielić mu wsparcia" - oświadczyła we wtorek Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Przemysł odgrywa istotną rolę we wspieraniu wzrostu gospodarczego i dobrobytu w Europie, zapewniając miejsca pracy dla 35 mln osób w UE.