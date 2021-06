Nowa Zelandia: Badania wskazują, że Maorysi pierwsi odkryli Antarktydę

Podania historii mówionej Polinezji wskazują, że maoryski odkrywca Hui Te Rangiora już w VII wieku n.e. podróżował na lodowy kontynent - informuje brytyjski dziennik "Guardian".

To prawdopodobne, że Maorysi byli pierwszymi ludźmi, którzy odkryli Antarktydę.

Nowa publikacja z 6 czerwca 2021 r. Uniwersytetu Otago zawiera spis literatury i podań mówionych, wskazujących z wysokim prawdopodobieństwem, że autochtoniczny lud Nowej Zelandii - Maorysi, a także inne rdzenne ludy Polinezji nawigowały na wodach lodowego kontynentu na długo przed przybyciem w te regiony Europejczyków.

"Polinezyjskie historie mówione traktują o podróżach Hui Te Rangiora na Antarktydę łodzią o nazwie Te Ivi o Atea" - można wyczytać w publikacji. W historiach mówionych antarktyczne morze nazywano Te tai-uka-a-pia, co oznacza "lodowy ocean z +pia+". Pia to roślina, której jadalne kłącza po obraniu są koloru śniegu.

Zapisy kroniki mówionej z 1899 roku opisują "ogromne morze [...] mgliste, mroczne miejsce, które nie widziało słońca". SP Smith, który zapisał opowieści, twierdzi że opisują one m.in. morskie ssaki z okolic Oceanu Południowego, czy góry lodowe - "[...] szczyty przecinają niebo, gołe, bez śladu roślinności".

Liderka uniwersyteckiego projektu badawczego dr Priscilla Wehi w publikacji pisze, że "związek pomiędzy Antarktydą i jej wodami pojawiał się w najstarszych (badanych - PAP) historiach podróżniczych". "Ważne, by w programach badawczych dotyczących Antarktydy, brać pod uwagę także odkrycia grup słabiej reprezentowanych, m.in. Maorysów" - dodaje.

Akademickie badanie "Przegląd maoryskich podróży na Antarktydę" (A short scan of Māori journeys to Antarctica) ukazał się w "Journal of the Royal Society of New Zealand".

ska/ mal/