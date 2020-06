Nowa Zelandia: Dwa nowe przypadki Covid-19, pierwsze od ponad trzech tygodni

Władze Nowej Zelandii potwierdziły we wtorek dwa nowe przypadki koronawirusa u kobiet, które niedawno przyjechały z Wielkiej Brytanii. Od 24 dni w Nowej Zelandii nie wykrywano żadnej infekcji tym patogenem.

Rząd nowozelandzki zamknął w marcu granice dla prawie wszystkich przybywających, próbując spowolnić rozprzestrzenianie się Covid-19, choroby wywołanej przez koronawirusa.

Przyjeżdżający do Nowej Zelandii są zobowiązani do poddania się 14-dniowej kwarantannie w specjalnie wyznaczonych do tego placówkach. Jednak dwie kobiety, w wieku około 30 i 40 lat, wcześniej opuściły miejsce izolacji w Auckland, aby odwiedzić umierającego rodzica w stolicy kraju Wellington - podaje agencja Kyodo.

"Mieliśmy nadzieję, że nowe przypadki (zakażenia koronawirusem) nie zostaną już wykryte, ale też byliśmy i na to przygotowani" - oświadczył dyrektor generalny ds. zdrowia Nowej Zelandii, Ashley Bloomfield.

W Nowej Zelandii od wybuchu epidemii odnotowano zaledwie 1506 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem i 22 zgony. Na całym świecie zainfekowanych zostało dotąd ponad 8 mln ludzi, ponad 436 tys. zmarło.