Minister spraw zagranicznych Nowej Zelandii Nanaia Mahuta powiedziała we wtorek, że podczas wizyty w Pekinie zachęcała Chiny do wspierania i wzmacniania bezpieczeństwa państw regionu Pacyfiku oraz planu wycofania wojsk rosyjskich z Ukrainy i powrotu do jej prawnie uznanych granic.

Po powrocie z Pekinu Mahuta powiedziała dziennikarzom, że zachęcała Chiny do wzmacniania regionalnej architektury współpracy i bezpieczeństwa w regionie Pacyfiku, budowanej wokół Forum Wysp Pacyfiku, Forum Agencji Rybołówstwa i Deklaracji Biketawa.

Deklaracja Biketawa z 2000 roku zobowiązuje przywódców Pacyfiku do koordynacji reakcji na regionalne kryzysy. Nowa Zelandia konsekwentnie wyraża zaniepokojenie potencjalną militaryzacją Pacyfiku wraz z koncentracją wojskową Chin na Morzu Południowochińskim, podkreśliła Nanaia Mahuta.

Odnosząc się do chińskiego planu pokojowego zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej Nanaia Mahuta powiedziała, że Nowa Zelandia chciałaby w nim widzieć - wycofanie wojsk rosyjskich z Ukrainy, powrót do zagwarantowanych prawem granic i zapewnienie Ukrainie trwałego pokoju i bezpieczeństwa.