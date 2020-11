Nowa Zelandia: Partii Pracy Jacindy Ardern zwiększyła liczbę mandatów

Partia Pracy premier Jacindy Ardern, która 18 wygrała wybory parlamentarne w Nowej Zelandii, zdobywając 49,1 proc. zwiększyła o jeden liczbę mandatów w parlamencie. Po podliczeniu 500 tys. głosów oddanych korespondencyjnie i za granicą partia ma 65 mandatów.

Całościowe wyniki głosowania zostały ogłoszone w piątek przez Nowozelandzką Komisję Wyborczą bezpośrednio przed zaprzysiężeniem nowego gabinetu.

Zgodnie z komunikatem KW opozycyjna Partia Narodowa Nowej Zelandii straciła 2 mandaty w 120-osobowym parlamencie. Jeden został przejęty przez partię rządzącą, a drugi przez partię Maorysów, która będzie mieć od teraz dwóch reprezentantów parlamencie.

Wygrana Partii Pracy to najwyższe zwycięstwo wyborcze w Nowej Zelandii od zmiany systemu wyborczego w 1996 r. z ordynacji większościowej na mieszaną. Dzięki zdecydowanemu zwycięstwu Partia Pracy będzie mogła rządzić samodzielnie. Premier Ardern nie wykluczyła jednak zaproszenia do rządu Zielonych. Dotychczasowy rząd był koalicją Partii Pracy, Zielonych i nacjonalistycznej New Zealand First, która tym razem nie dostała się do parlamentu.

Zdaniem ekspertów, solidne zwycięstwo Partii Pracy to efekt walki z epidemią koronawirusa. Dzięki zdecydowanym działaniom rządowi Ardern dwukrotnie udało się niemal całkowicie przerwać rozprzestrzeniane się wirusa. Łącznie z powodu Covid-19 w całym kraju zmarło 25 osób.