Nowa Zelandia: Ponad 50 aresztowanych po starciach przeciwników obowiązkowych szczepień z policją

Ponad 50 osób aresztowano w czwartek po starciach, jakie wybuchły między policją a przeciwnikami obowiązkowych szczepień przeciw Covid-19 w pobliżu siedziby parlamentu w stolicy Nowej Zelandii, Wellington.

Tysiące uczestników protestu od początku tygodnia koczowały w prowizorycznym obozowisku pod gmachem parlamentu. Jak pisze Reuters, działali zainspirowani trwającymi od dwóch tygodni demonstracjami kierowców ciężarówek w Kanadzie, którzy również sprzeciwiają się obowiązkowi szczepień w ich kraju.

Przewodniczący Izby Reprezentantów Trevor Mallard wydał w czwartek zgodę na ogrodzenie terenów budynku. Kiedy tłum zaczął napierać na barierki, policja interweniowała i zaczęła odciągać pojedyncze osoby. Łącznie aresztowano kilkadziesiąt osób.

Reuters zauważył, że wśród protestujących byli ludzie, którzy szczepili się przeciwko Covid-19, ale zarazem sprzeciwiali się wprowadzeniu takiego obowiązku. Według AFP manifestanci skandowali takie hasła jak: "Wstydźcie się!", "To nie jest demokracja" oraz "Precz z obowiązkiem (szczepień)".

Premier Jacinda Ardern zaznaczyła, że większość społeczeństwa nie podziela sprzeciwu protestujących. "Wszyscy chcemy już ruszyć dalej. Ciężko pracujemy, żeby to się udało" - powiedziała. Dodała również, że o ile każdy obywatel ma prawo protestować, powinien robić to w taki sposób, by nie przeszkadzać innym w funkcjonowaniu.

W Nowej Zelandii szczepienia przeciw Covid-19 obowiązują przedstawicieli wybranych grup zawodowych: nauczycieli, pracowników ochrony zdrowia, policjantów i osób zatrudnionych w sektorze publicznym.

Według statystyk Reutersa 94 proc. mieszkańców kraju jest zaszczepionych. Od początku pandemii koronawirusem zakaziło się nieco ponad 18 tys. osób, z których 53 zmarły.