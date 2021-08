Nowa Zelandia: Premier: lockdown przedłużony do piątku, w Auckland do końca sierpnia

W Nowej Zelandii lockdown z powodu pandemii Covid-19 zostaje przedłużony do piątku do północy, a w największym mieście, Auckland, do końca sierpnia - poinformowała w poniedziałek nowozelandzka premier Jacinda Ardern.

Poprzednim terminem zakończenia ogólnokrajowego lockdownu był najbliższy czwartek. Decyzja o przedłużeniu restrykcji związana jest ze wzrostem liczby infekcji wariantem Delta koronawirusa.

W ubiegłym tygodniu Ardern zapowiedziała, że Nowa Zelandia zacznie ostrożnie otwierać swoje granice dopiero na początku przyszłego roku. Wjazd bez kwarantanny będzie dozwolony tylko dla w pełni zaszczepionych podróżnych z krajów niskiego ryzyka epidemicznego.

Nowa Zelandia została uznana za jeden z krajów, które odniosły największy sukces w zarządzaniu pandemią, głównie dzięki wprowadzeniu surowych zasad wjazdu, obowiązujących od marca 2020 roku. W kraju zamieszkanym przez 4,9 mln ludzi odnotowano jedynie nieco ponad 3 tys. zakażeń koronawirusem i 26 zgonów.