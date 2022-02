Nowa Zelandia: Premier zaapelowała o jedność w dniu święta narodowego

Premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern wezwała w niedzielę współobywateli do jedności w walce z pandemią Covid-19, która zmusiła ich do obchodzenia święta narodowego - Dnia Waitangi wirtualnie. Ardern zaapelowała do Nowozelandczyków o niezwłoczne zaszczepienie się, jeśli dotychczas tego nie uczynili.

"Wszyscy mamy obowiązek uczynienia co w naszej mocy aby ochronić nasze społeczności wszystkimi narzędziami, w jakie wyposażyła nas nauka i medycyna" - powiedziała premier w nagranym przemówieniu.

"Jedność wykazywaliśmy w ciągu ostatnich kilku lat. Wiem, że nie zawsze to było łatwe, ale tylko razem zwyciężaliśmy i nadal zwyciężamy" - dodała.

Jak wykazują dane nowozeladzkiego ministerstwa zdrowia, mimo wysokiego wskaźnika pełnego wyszczepienia osób w wieku powyżej 12 lat, sięgającego 93 proc., liczba infekcji ciągle rośnie. W niedzielę zarejestrowano 208 nowych przypadków.

Przypadający 6 lutego Dzień Waitangi upamiętnia region na Północnej Wyspie, gdzie reprezentanci Korony Brytyjskiej i ponad 500 przywódców plemiennych rdzennej ludności Maorysów podpisali w 1840 r. układ, który stał się fundamentem nowego państwa - Nowej Zelandii.