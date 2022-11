Nowa Zelandia: Sąd najwyższy: czynne prawo wyborcze dla osób od 18 roku życia jest dyskryminujące

Sąd najwyższy Nowej Zelandii orzekł w poniedziałek, że czynne prawo wyborcze, które przysługuje wszystkim którzy w dniu głosowania ukończyli 18 lat, jest dyskryminujące, zmuszając parlament do dyskusji nad tym, czy należy obniżyć granicę wieku.

Sąd najwyższy uznał, że czynne prawo wyborcze, które przysługuje wszystkim którzy w dniu głosowania ukończyli 18 lat, jest niezgodne z krajowym prawem (Bill of Rights), które daje ludziom prawo do bycia wolnym od dyskryminacji wiekowej po ukończeniu 16 lat - poinformowała agencja Reutera.

Decyzja ta uruchamia proces, w którym sprawa musi trafić pod obrady parlamentu i zostać rozpatrzona przez parlamentarną komisję selekcyjną. Nie zmusza jednak parlamentu do zmiany wieku wyborczego.

Grupa młodych aktywistów o nazwie "Make It 16" wniosła sprawę dwa lata temu, argumentując, że młodzi ludzie powinni mieć prawo dodo głosowania w kwestiach takich jak polityka dotycząca zmian klimatycznych, gdyż to właśnie one szczególnie wpływają na ich przyszłość.

Grupa twierdzi na swojej stronie internetowej, że nie ma wystarczającego uzasadnienia, aby powstrzymać 16-latków od głosowania, gdy mogą prowadzić samochód, pracować na pełny etat i płacić podatek.

"To historyczne orzeczenie" - powiedziała współdyrektorka "Make It 16" Caeden Tipler, dodając: "Rząd i parlament nie mogą ignorować tak jasnego przesłania prawnego i moralnego. Muszą pozwolić nam głosować".

Premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern oświadczyła, że rząd przygotuje projekt ustawy o obniżeniu wieku do 16 lat, który następnie mógłby zostać poddany pod głosowanie w parlamencie.

"Osobiście popieram obniżenie wieku wyborczego, ale nie jest to sprawa tylko dla mnie, ani nawet dla rządu, każda zmiana w prawie wyborczym tego rodzaju wymaga 75 proc. poparcia parlamentarzystów" - dodała.