Nowa Zelandia: Ulewne deszcze wywołały powódź, ewakuowano setki ludzi

Kilkaset osób ewakuowano w poniedziałek z domów w regionie Canterbury na Wyspie Południowej w Nowej Zelandii ze względu na powódź wywołaną przez ulewne deszcze. W akcji ratunkowej brał udział wojskowy śmigłowiec - podała agencja AP.

Władze ogłosiły stan wyjątkowy, gdy w weekend i w poniedziałek w niektórych miejscach spadło nawet 40 cm deszczu. Warunki pogodowe poprawiły się w poniedziałek wieczorem czasu lokalnego.

W ewakuacji mieszkańców pomagali żołnierze; kilka osób przetransportowano śmigłowcem.

Jak podało wojsko, w pobliżu miasta Darfield mężczyzna trzymał się drzewa, po czym wskoczył do wody powodziowej i próbował dopłynąć w bezpieczne miejsce, ale został porwany przez nurt. Załoga śmigłowca poszukiwała go przez 30 minut, zanim go odnalazła i uratowała. Wojskowy śmigłowiec przetransportował też starszą parę, która czekała na ratunek na dachu swojego samochodu.

Innego mężczyznę, którego woda porwała z farmy, gdy próbował przeprowadzić inwentarz w bezpieczne miejsce, w niedzielę uratował pilot cywilnego helikoptera. Farmer Paul Adams powiedział mediom, że zdołał złapać się ogrodzenia, a następnie drzewa. Inny rolnik zauważył światło z jego latarki i zorganizował misję ratunkową.

"Ratownicy są fantastyczni" - stwierdził Adams, dodając, że jest z powrotem na swojej farmie. Powiedział, że do tej pory odnalazł tylko około 100 żywych zwierząt ze swojego stada liczącego przed powodzią 250 sztuk.