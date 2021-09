Nowa Zelandia: Władze opóźniają otwarcie granic dla podróżnych z Australii

Nowa Zelandia pozostanie zamknięta dla podróżnych z Australii przez co najmniej osiem kolejnych tygodni z powodu utrzymującej się tam wysokiej liczby nowych dziennych przypadków Covid-19 - poinformowały w piątek władze Nowej Zelandii.

Nowa Zelandia, podobnie jak Australia, zamknęła swoje granice na początku pandemii Covid-19 w marcu 2020 roku. W kwietniu 2021 te dwa sąsiadujące ze sobą państwa otworzyły granice pomiędzy sobą, jednak z powodu znacznych wzrostów liczby zachorowań na koronawirusa w Australii umowa ta została zawieszona 23 lipca. Granice miały się ponownie otworzyć 24 września.

Nowozelandzki minister ds. Covid-19 Chris Hipkins poinformował, że decyzja o ponownym otwarciu granic dla podróżnych z Australii zostanie rozpatrzona w drugiej połowie listopada. Władze w Wellington planują otwarcie granic dla reszty państw w 2022 roku.

Obecnie w Nowej Zelandii w pełni zaszczepione jest 37 proc. populacji tego 5-milionowego kraju. Od początku pandemii SARS-CoV-2 odnotowano tam ponad 4 tys. przypadków infekcji, a 27 osób chorych na Covid-19 zmarło. Auckland, największe miasto w tym kraju, pozostaje objęte lockdownem. W piątek wykryto tam 11 nowych infekcji.

W Australii od początku lipca notuje się nieprzerwane wzrosty liczby zachorowań na Covid-19. Pomimo tego, że największe miasta w kraju, Melbourne, Sydney i Canberra, są objęte lockdownem, liczba dziennych infekcji koronawirusem przekracza 2 tys. dziennie - podała agencja EFE.

Australijskie władze planują otworzyć swoje granice do końca roku. Do tego czasu służby sanitarne planują, że w pełni zaszczepione w kraju będzie 80 proc. populacji. Według ostatnich danych z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa we wtorek w Australii zaszczepione co najmniej jedną dawką preparatu przeciw Covid-19 było 55 proc. populacji, a w pełni - 34 proc.