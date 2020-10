"Nowaja Gazieta": za rok sprawa zabójstwa Politkowskiej ulegnie przedawnieniu

"Nowaja Gazieta", w której pracowała zabita przed 14 laty Anna Politkowska przypomina w środę, że 7 października 2021 roku minie termin, gdy winnych można pociągnąć do odpowiedzialności. Zdaniem gazety zleceniodawców mordu nigdy w istocie nie szukano.

"Nie szuka się ich również teraz, po tym, gdy skazani zostali wykonawcy i organizatorzy zabójstwa. I nawet, jeśli zdarzy się cud i nazwiska zleceniodawców staną się znane, to nie grozi im więzienie" - ocenia niezależna gazeta. Zarzuca państwu rosyjskiemu, że "w interesie rzekomej stabilności obroniło zabójców, poprzez swoją bezczynność".

Fakt, że nie znaleziono zleceniodawców "może oznaczać tylko jedno: organy ochrony prawa weszły z nimi w zmowę" - głosi podtytuł artykułu, opublikowanego w 14. rocznicę zabójstwa Politkowskiej.

"Nowaja Gazieta" przypomina, że prezydent Władimir Putin "niejednokrotnie w wywiadach dla dziennikarzy zachodnich wypowiadał się w takim duchu, że śledczy robią wszystko, co możliwe, żeby znaleźć zabójców Anny Politkowskiej, ale zabójstwa na zlecenie trudno jest rozwikłać". Niemniej - zdaniem komentatora - w tym wypadku "szanse na to były duże", jeśli by nie zaistniało "celowe przeciwdziałanie".

Przypominając kolejne etapy śledztwa, "Nowaja Gazieta" zarzuca prokuraturze przedwczesne zatrzymania, a Federalnej Służbie Bezpieczeństwa (FSB) - zatajanie materiałów. FSB chciała zapobiec ujawnieniu współpracujących z nią agentów i zatuszować zarówno zaniedbania, jak i prywatne interesy swoich funkcjonariuszy. "Jednak nie znaczy to, że nie można było potężnej struktury zmusić od odkrycia kart i skierować jej wysiłków na poszukiwania zleceniodawców zabójstwa, a nie na ukrywanie dowodów" - ocenia gazeta. Jej zdaniem byłoby to możliwe, "gdyby władzom kraju bardziej potrzebna była sprawiedliwość i prawo, a nie ci, którzy zlecili zabójstwo Anny Politkowskiej".

Politkowska, obrończyni praw człowieka, autorka książek o współczesnej Rosji, w tym o wojnie w Czeczenii, została zastrzelona 7 października 2006 roku na klatce schodowej swojego domu. Jak często później przypominano, data jej zabójstwa zbiegała się z datą urodzin Putina.

Po zabójstwie kilka osób zostało zatrzymanych, ale w 2009 roku sąd wydał wyrok uniewinniający. Następnie w 2014 roku wyrok ten uchylił Sąd Najwyższy i nastąpiło powtórne, trwające kilka lat dalsze dochodzenie.

9 czerwca 2014 roku zapadły wyroki skazujące. Za zabójcę, który oddał strzały, sąd uznał Rustama Machmudowa, za organizatora - Łom-Alego Gajtukajewa. Obu skazał na dożywotnie więzienie. Kary kilkunastu lat pozbawienia wolności otrzymali: Ibrahim i Dżabrail Machmudowowie, bracia Rustama. 20-letni wyrok usłyszał - również jako organizator - były milicjant Siergiej Chadżikurbanow. Bracia Machmudowowie i Gajtukajew pochodzili z Czeczenii.

Według "Nowej Gaziety" Gajtukajew, "zawodowy przestępca", był jednocześnie współpracownikiem FSB. W środowym artykule gazeta ocenia, że musiał on znać zleceniodawcę zabójstwa Politkowskiej, ale nikt nie starał się skłonić go do ujawnienia tej informacji. W 2017 roku Gajtukajew zmarł w kolonii karnej w niejasnych okolicznościach.

W śledztwie w sprawie zabójstwa figurował także były oficer milicji, Dmitrij Pawluczenkow, który przyznał się do winy i zobowiązał do współpracy podczas śledztwa. Został on skazany na 11 lat kolonii karnej już w grudniu 2012 roku. Dziś "Pawluczenkowa nikt nie pyta" o sprawę Politkowskiej - twierdzi "Nowaja Gazieta".

"Czas na poszukiwania zbrodniarzy minął. Mogą szukać nowych ofiar - jeśli już ich nie znaleźli" - podsumowuje gazeta.

Z Moskwy Anna Wróbel