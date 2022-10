Nowe pole chińsko-amerykańskiej rywalizacji. USA chcą tu prześcignąć rywala

Działania USA uderzające w rozwój chińskiej gospodarki osiągnęły szczyt w postaci prawa radykalnie odcinającego chińskie firmy od amerykańskich technologii. Nowe regulacje nie tylko wpłyną na wymianę handlową. Mogą zmienić kształt dopiero rozwijanych innowacji.

7 października br. administracja prezydenta USA Joe Bidena wprowadziła nowe regulacje stanowiące poważny cios dla chińskiej branży półprzewodników. Rozporządzenie ogłoszone przez Departament Handlu dotyczy ograniczeń eksportu do Chin półprzewodników, jak również różnego rodzaju urządzeń umożliwiających ich produkcję. Co istotne, prawo obejmie również firmy spoza USA. Dotyczy to sytuacji, w której produkty takiej firmy trafiają na rynek chiński, a w procesie ich produkcji używane są amerykańskie komponenty bądź oprogramowanie. Od tej reguły zastosowano szereg wyjątków, przede wszystkim wzięto pod uwagę przedsiębiorstwa amerykańskich sojuszników z Azji Wschodniej, takich jak Tajwan, czy Korea Południowa. Takie firmy będą mogły otrzymać specjalne licencje na okres jednego roku w celu kontynuowania handlu z Chinami. Podobne licencje będą musieli uzyskać obywatele i rezydenci USA pracujący w chińskich firmach z branży półprzewodników, co w praktyce oznacza dla nich zakaz pracy w tych miejscach, a dla chińskich pracodawców koniec z łatwym pozyskiwaniem amerykańskiego know-how.

USA stawiają na rozwój 6G, widząc szansę na prześcignięcie Chin na polu telekomunikacji

Nowe prawo wpłynie nie tylko na obecnie używane rozwiązania, ale także na rozwój technologii będących w początkowej fazie rozwoju. Za przykład może posłużyć technologia 6G. O postępie prac prowadzonych przez specjalistów z Chin i USA możemy znaleźć informacje w raporcie think tanku International Institute for Strategic Studies. Analitycy tego instytutu skupiają się na omówieniu silnych i słabych stron obu mocarstw. Zauważają m.in. że USA w wyniku własnych błędów, chociażby przez „błędne decyzje inwestycyjne”, oddały w tym sektorze pole innym państwom, w tym Chinom, które stały się poważnym konkurentem w rozwijaniu technologii 5G. Jednak zaostrzająca się rywalizacja z Państwem Środka nie pozwala na dalsze postępowanie w ten sposób. USA stawiają na rozwój 6G, upatrując w tej technologii szansy na prześcignięcie Chin na polu telekomunikacji. Pomóc w tym ma właśnie przewaga w produkcji zaawansowanych półprzewodników, które pełnią istotną rolę również w urządzeniach telekomunikacyjnych.

Chiny chcą budować 6G na bazie sukcesu technologii 5G

Chiny natomiast stają przed poważnym dylematem dotyczącym dalszych badań. Jak zaznaczają autorzy wspomnianego raportu, kluczem do sukcesu w chińskich pracach na technologią 6G mają być doświadczenia z wciąż trwającej komercjalizacji jej poprzedniczki. Jednakże już teraz wiadomo, że strategia wyrażona w Białej Księdze wydanej w 2021 r. przez Chińską Akademię Informacji i Technologii Komunikacyjnych wraz z nowym amerykańskim prawem straciła na aktualności. Jednocześnie ograniczenia jakie dla rozwoju tej technologii stanowi m.in. brak zdolności do produkcji zaawansowanych półprzewodników zostały opisane w raporcie Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych Uniwersytetu Pekińskiego. Jednak jego treść została uznana “za zbyt wrażliwą politycznie” i raport zniknął ze strony internetowej uczelni, co pokazuje brak miejsca na debatę o kwestiach stojących na drodze do rozwoju technologicznego.

