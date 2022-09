Nowe rozdanie w Azji Centralnej. Mocarstwa walczą o wpływy

Regionalna integracja jest konieczna dla rozwoju ekonomicznego centralnoazjatyckiej piątki - Kazachstanu, Uzbekistanu, Tadżykistanu, Kirgistanu i Turkmenistanu. Na wszelkie procesy zachodzące w regionie wpływ mają jednak rozgrywki mocarstw – Rosji, Chin i USA.

Latem w kirgiskim kurorcie Chołpon-Ata spotkali się przywódcy pięciu republik Azji Centralnej.

Tematem rozmów było wypracowanie wspólnej strategii politycznej współpracy wobec wojny w Ukrainie i wobec dążeń Rosji do wzmocnienia swojej pozycji w obszarze poradzieckim.

Efekty spotkania przywódców wskazują jednak, że wciąż partykularne interesy niektórych republik skutecznie blokują inicjatywy integracyjne w regionie, zwłaszcza wobec korzyści, jakie obiecuje Moskwa. Ożywają też regionalne animozje, takie jak konflikt graniczny między Kirgistanem a Tadżykistanem.

Potrzeba pogłębionej kooperacji w obliczu pogłębiających się zagrożeń polityczno-gospodarczych dla Azji Centralnej

Spotkanie prezydentów miało służyć wypracowaniu strategii wobec pogłębiających się zagrożeń polityczno-gospodarczych dla Azji Centralnej. Choć głównymi tematami były rosyjskie wpływy w regionie i wyzwania związane z polityką tego państwa, to rozmowy dotyczyły również zagrożeń wewnętrznych w republikach. A tych nie brakuje.

Liderzy regionu mają zapewne w świeżej pamięci styczniową rewoltę w Kazachstanie oraz niedawne rozruchy w uzbeckim Karkałpakstanie i tadżyckim Górskobadachszańskim Okręgu Autonomicznym. Do tego dochodzi coraz bardziej niestabilny Afganistan czy rosnący w siłę ruch terrorystyczny tzw. „kalifatu Chorasanu”.

W sferze ekonomicznej rozmowy dotyczyły możliwych reakcji na wzrost kosztów życia spowodowanych głównie wysokimi cenami surowców energetycznych i żywności. Przywódcy potwierdzali też potrzebę przemawiania jednym głosem w relacjach z USA, UE, Chinami i Rosją.

Znamiennym sygnałem o rozdźwięku w relacjach Azji Centralnej z Moskwą jest brak uczestnictwa przedstawiciela władz rosyjskich. Pomimo, że rozmowy o strategii postępowania wobec Rosji nie mogły pozostać w oderwaniu od wojny w Ukrainie, to każdy z przywódców uniknął poruszenia tego tematu w obecności mediów, by nie drażnić ciągle potężnego sąsiada.

Po spotkaniu ogłoszono wspólną deklarację o potrzebie pogłębienia kooperacji regionalnej, w odpowiedzi na słabnącą pozycję Rosji jako głównego partnera gospodarczego republik. Oficjalny dokument po szczycie przyjęli jednak tylko prezydenci Kazachstanu, Kirgistanu i Uzbekistanu. Przywódcy Tadżykistanu i Turkmenistanu wstrzymali się ze złożeniem podpisu.

Turkmenistan i Tadżykistan nie chcą strategicznej współpracy

Stanowisko neutralnego Turkmenistanu wobec sygnowania dokumentów, które mogą być odczytane jako antyrosyjskie, wydaje się być zrozumiałe, jeśli weźmie się pod uwagę obecną katastrofalną sytuację gospodarczą kraju i obietnice pomocy ze strony Kremla.

Choć pozornie może się wydawać, że zapewnienia pogrążającej się w kryzysie Rosji są mało wiarygodne, to jednak Moskwa zagrała w tej sprawie swoją najsilniejszą kartą. W dniach 23-29 sierpnia z wizytą w Aszchabadzie przebywał Aleksiej Miller, szef Gazpromu. W rozmowie z prezydentem Serdarem Berdimuchamedowem potwierdził on zobowiązanie z grudnia 2021 do zwiększenia importu turkmeńskiego gazu z obligatoryjnych 5.5 mld m3 do 10 mld m3.

Wobec kurczenia się rynków zbytu dla rosyjskiego surowca, zwiększanie jego importu jest decyzją nieracjonalną i nieopłacalną ekonomicznie. Nie ma więc wątpliwości, że postępowanie rosyjskiego giganta było zaprojektowane na Kremlu, który za wszelką cenę chce wzmocnić swoją pozycję w Turkmenistanie.

Drugim istotnym punktem podparcia rosyjskiej strategii wobec republiki jest dążenie do kooperacji przy rozwijaniu Międzynarodowego Korytarza Transportowego Północ-Południe, który łączyłby Rosję z Indiami. Projekt, który na realizację czeka już 20 lat, zakładał trasę tylko przez Azerbejdżan i Iran. Obecna sytuacja geopolityczna - w tym wojna w Ukrainie, zachodnie sankcje, rosnąca niechęć ze strony państw będących dotychczas w rosyjskiej strefy wpływów - wymusza na Moskwie uwzględnienie turkmeńskiego portu Turkmenbaszy. Póki co jednak, projekt nadal pozostaje w sferze powolnej odcinkowej realizacji, co przy topniejących rosyjskich zdolnościach inwestycyjnych oddala moment otwarcia korytarza.

W przypadku Tadżykistanu na przeszkodzie akceptacji poszczytowej deklaracji nie stanęły silne relacje z Rosją, jakkolwiek obecne i istotne, ale zagadnienie stosunków dobrosąsiedzkich. Podpisanie końcowego dokumentu byłoby dla Duszanbe równoznaczne ze zobowiązaniem się do implementacji ugodowej i wielostronnej polityki transgranicznej. Prezydent Rahmon, jak większość autorytarnych przywódców, daleki jest od zaakceptowania takiego rozwiązania.

Pamiętać trzeba o napiętej sytuacji na granicy z Kirgistanem. Konflikt w dużej mierze zasadza się na kwestii uregulowania dostępu do wody. W tym roku kilkukrotnie doszło do wymiany ognia na granicy. W ostatnim tygodniu w walkach zginęło prawdopodobnie kilkadziesiąt osób. Nowym i groźnym elementem było wtargnięcie tadżyckich sił zbrojnych na terytorium sąsiada. Nie wiadomo, na jak długo udało się zażegnać dalszą eskalację konfliktu.

Centralnoazjatycka piątka skazana na integrację. Proces będzie jednak długotrwały

W tych warunkach otwartych konfliktów myślenie o pogłębieniu integracji jest trudne. Przywódcy Azji Centralnej w deklaracjach dostrzegają potrzebę pogłębionej kooperacji polityczno-gospodarczej w regionie. Nie wychodzą jednak poza model luźnych konsultacji. Dzieje się tak z powodu odmienności w postrzegania celów tego procesu przez poszczególnych liderów. Rosnące wyzwania wewnętrzne i zewnętrze, polityczne, klimatyczne oraz gospodarcze wciąż nie są wystarczającymi bodźcami dla przełamania bariery partykularyzmu interesów. Przy tym im bardziej oddalony od wzorców demokratycznych jest model rządzenia krajem, tym mniejsza jest jego otwartość dla procesów integracyjnych.

Regionalna integracja jest jednak konieczna dla rozwoju ekonomicznego centralnoazjatyckiej piątki. Dlatego można mieć nadzieję, że wcześniej czy później ten proces będzie postępował.

Motorem zmian jest tu Kazachstan, któremu wtóruje Uzbekistan. Relacje między tymi państwami są bardzo dobre. Ich współpraca może stać się w przyszłości tym, czym dla zapoczątkowania integracji europejskiej była współpraca Niemiec i Francji. Dążenie obu wiodących gospodarczo republik do wzmocnienia pozycji przetargowej zwłaszcza wobec Rosji i Chin może być impulsem, który zapoczątkuje proces pogłębiania współpracy w regionie pod hasłem „Po pierwsze Azja Centralna”. Proces ten jednak zapowiada się na długotrwały i pełen ostrych wiraży.

Rosja, Chiny i USA rozgrywają swoją politykę w regionie Azji Centralnej

Trzeba jednak zwrócić uwagę, że na wszelkie procesy zachodzące w regionie wpływ mają rozgrywki mocarstw – przede wszystkim Rosji, Chin i USA. Dodatkowo do gry o wpływy coraz śmielej włączają się Turcja i Iran. Proces integracji na pewno nie jest pozytywnie odbierany na Kremlu, który swoje jedynowładztwo opierał w przeszłości właśnie na akcentowaniu wszelkich możliwych podziałów, przy jednoczesnym pogłębianiu zależności od Moskwy każdego z państw z osobna.

Tym bardziej teraz, gdy pozycja Rosji globalnie gwałtownie słabnie, można spodziewać się wzmożonych działań Moskwy przeciwko integracji regionu. Wydaje się, że w aktualnej sytuacji coraz większą rolę zaczyna odgrywać Turcja, która wspiera współpracę w ramach regionu w oparciu o wspólnotę kulturową.

Trudno dziś wyrokować, który scenariusz sprawdzi się w przyszłości – permanentnych podziałów, na które gra Rosja czy stopniowej integracji, na którą stawia Ankara oraz państwa Zachodu. Wydaje się, że najbardziej prawdopodobny będzie model hybrydowy, w którym Kazachstan i Uzbekistan osiągną pewien poziom integracji, a do których być może dołączy z czasem Kirgistan, o ile uwolni się od rosyjskich wpływów. Dwie najbardziej autorytarne republiki, Turkmenistan i Tadżykistan, pozostaną zapewne w przewidywalnym czasie ostoją rosyjskich interesów.

