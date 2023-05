Nowe rozdanie w Azji Centralnej. Skuteczna strategia Kazachstanu

Powolny zmierzch rosyjskich wpływów w Azji Centralnej trwa od kilku lat, a erozję relacji politycznych i gospodarczych przyspieszył atak na Ukrainę. W tę lukę w układzie politycznym, bezpieczeństwa i gospodarczym natychmiast weszły Chiny, Turcja oraz Bruksela.

Atak Rosji na Ukrainę postawił Kazachstan w trudnej sytuacji politycznej i gospodarczej. Choć Astana nie poparła agresji Moskwy, to Rosja wciąż pozostaje dla republiki najważniejszym, lecz nie największym partnerem handlowym, czego nie da się łatwo ani szybko zmienić.

Niemniej aby osłabić uzależnienie od Kremla, prezydent Kasym-Żomart Tokajew wzmocnił ofensywę dyplomatyczną na trzech kierunkach: chińskim, tureckim i unijnym.

Wyniku handlowe Kazachstanu potwierdzają, że strategia ta okazała się skuteczna i pragmatyczna.

Chiny wspierają Kazachstan i swój wizerunek. Rośnie wymiana handlowa

Najszybciej słabnącą pozycję Rosji wykorzystały Chiny - do wzmocnienia swoich relacji z Kazachstanem. Trzeba podkreślić, że Pekin nie gra na osłabienie Moskwy, ale po prostu wykorzystuje sytuację.

Przewodniczący Xi Jinping zapewnił o chińskim wsparciu dla bezpieczeństwa i integralności terytorialnej republiki, co wydaje się wyznaczać granicę dla wrogich działań Kremla.

Równolegle Chiny dążą do podtrzymania z republiką relacji gospodarczych, które uległy zachwianiu po załamaniu dystrybucji przez Korytarz Północny Nowego Jedwabnego Szlaku, łączący Chiny z Europą i biegnący od Kazachstanu przez Rosję i Ukrainę.

Budując więzi handlowe z Kazachstanem, Pekin dąży do włączenia w ten proces Sinciangu, który - ze względu na represje wobec muzułmańskich Ujgurów - wpływa negatywnie na wizerunek Chin. Rozwój gospodarczy tego regionu miałby, w zamierzeniu władz chińskich, pozytywny wydźwięk i spychał na dalszy plan problem zamieszkującej go mniejszości etnicznej. A to z kolei przyczyniłoby się do polepszenia wizerunku Chin w Azji Centralnej, gdyż część Ujgurów ma obywatelstwo kazachskie, kirgiskie i tadżyckie.

Zatrzymania i deportacje do tzw. obozów reedukacyjnych wśród tej grupy mieszkańców są przyczyną zgrzytów dyplomatycznych Pekinu zwłaszcza z Astaną. Podczas spotkania sekretarza partii komunistycznej Sinciangu Ma Xingrui z prezydentem Tokajewem (w marcu 2023 r.) poruszono kwestie pogłębienia współpracy Kazachstanu z Sinciangiem w dziedzinie przemysłu, transportu i logistyki, rolnictwa oraz turystyki.

Już w 2022 r. kazachsko-chińskie obroty handlowe wzrosły o ponad 30 proc r/r, osiągając rekordowy poziom ponad 24 mld dol., z czego 40 proc. przypada na relacje z Sinciangiem (wymiana z Rosją wyniosła w tym okresie 26 mld dol.). Warto zwrócić uwagę, że w wymianie z Państwem Środka Kazachstan zanotował 2 mld dol. nadwyżki eksportu nad importem. Aktualnie wymiana z Chinami stanowi 18 proc. całego obrotu zagranicznego republiki.

Astana-Bruksela: powolne zbliżenie (z surowcami w tle)

Kierunek chiński w relacjach gospodarczych pozostaje dla Kazachstanu istotny w kontekście "rebalansowania" wpływów rosyjskich, ale zarazem niosący ryzyko wpadnięcia „z deszczu pod rynnę”. Stąd niesłabnące zainteresowanie Astany zbliżeniem z Brukselą.

Załamanie rynku surowców energetycznych na początku wojny stało się okazją do przyspieszonych rozmów z Unią, ale od wykreowanego przez rzeczywistość pomysłu do kosztownej realizacji droga jest dość daleka i czasochłonna. Niemniej wizyty kazachskich dyplomatów w Brukseli i przedstawicieli UE w Astanie znajdują swoje odzwierciedlenie w rosnących obrotach handlowych.

Jak podaje Instytut Badań nad Gospodarką Kazachstanu, w pierwszych dwóch miesiącach 2023 r. zanotowano wzrost obrotów o 89 proc. - w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Kazachskie firmy, obawiając się załamania rosyjskiej gospodarki na skutek sankcji, zaczęły masowo importować samochody i części zamienne z unijnego obszaru (wzrost - odpowiednio - o 520 proc. do 112 mln dol. i 40 proc. do 90 mln dol. w okresie styczeń-luty 2023 r.).

Warto wspomnieć, że Kazachstan był dla rosyjskiej motoryzacji wiodącym rynkiem podwykonawczym i dystrybucyjnym na całą Azję Centralną, a nawet większość krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Utrata tego rynku i wejście w to miejsce zachodnich firm będzie praktycznie nie do odzyskania dla rosyjskich firm motoryzacyjnych...

Znacząco wzrósł też eksport innych produktów złożonych i technologicznie zaawansowanych, które do tej pory były w większości nabywane w Rosji.

Chińskie odpowiedniki, choć tańsze w zakupie, pochodziły jednak spoza Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej i były obłożone cłami, stąd ich finalna cena była znacznie wyższa.

Import pochodzących z UE urządzeń ogólnego (filtracyjne i grzewcze) i specjalnego przeznaczenia (dla budownictwa, przemysłu wydobywczego, prac publicznych) zanotował wzrost - odpowiednio - o 90 proc. - do 69 mln dol. i 100 proc. - do 65 mln dol. Z kolei sprzedaż zaawansowanych urządzeń pomiarowych, testujących czy nawigacyjnych z Unii wzrosła o 500 proc. - do 59 mln dol. Przyrost zanotowano też w imporcie żywności - o 140 proc., do 43 mln dol.

Wciąż najważniejszym produktem eksportowym Kazachstanu pozostają surowce energetyczne. Największym importerem kazachskich produktów jest najsilniejsza gospodarka UE, czyli Niemcy, które zakupiły w podanym okresie towary o wartości 430 mln dol., co oznacza wzrost o 100 proc. Na kolejnych miejscach uplasowały się Włochy (+39 proc. do 189 mln dol.), Francja (+46 proc. do 154 mln dol.), Polska (+83 proc. do 101 mln dol.), Szwecja (+100 proc. do 67 mln dol.), Czechy (+150 proc. do 63 mln dol.) i Hiszpania (+210 proc. do 60 mln dol.).

Turcja bardzo mocno wspiera odrodzenie idei panturkizmu

Wojna w Ukrainie i osłabienie pozycji Rosji w regionie wzmocniło znaczenie Turcji. Ankara zaczęła też bardzo mocno wspierać odradzanie idei panturkizmu - poprzez aktywizację Organizacji Państw Turkijskich (OPT), do której - prócz Turcji - należą Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan i Azerbejdżan, a obserwatorami są Turkmenistan i Węgry.

Ta organizacja w sferze wymiany gospodarczej nie odgrywa jeszcze tak istotnej roli, jak Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza (obroty w 2022 r. 29 mld dol.), Chiny (24 mld dol.) czy UE (40 mld dol.), ale jej znaczenie będzie systematycznie wzrastać. Największym partnerem handlowym Kazachstanu spośród członków OPT pozostaje Uzbekistan (obroty 4,9 mld dol.), ale najważniejszym pozostaje Turcja, która ma największy potencjał gospodarczy (obroty 4,7 mld dol., wzrost o prawie 70 proc r/r).

Podczas spotkania prezydentów Recepa Tayyipa Erdoğana i Kasyma-Żomarta Tokajewa w Astanie w październiku 2022 r. dyskutowano o intensyfikacji współpracy gospodarczej. Przedmiotem rozmów było zarówno zwiększenie tureckich inwestycji w republice (do 2022 r. wyniosły 4,35 mld dol.), jak i zapewnienie pełnej operacyjności Korytarza Transkaspijskiego.

Celem obu państw jest zwiększenie obrotów handlowych do 10 mld dol. w średnim okresie. Dla Ankary Astana i Baku to najważniejsi partnerzy nie tylko pod względem gospodarczym, ale przede wszystkim w długookresowej strategii politycznej. Można się zatem spodziewać, że oba państwa będą dążyły do realizacji współbieżnych celów, zgodnie z zasadą win-win.

Początek końca rosyjskich powiązań Azji Centralnej?

Powolny zmierzch rosyjskich wpływów w Azji Centralnej trwa od co najmniej kilku lat, a erozję relacji politycznych i gospodarczych przyspieszył atak na Ukrainę. Można w pewnym uproszczeniu przyjąć, że agresywna polityka Kremla wpisała się w ciche dążenia Astany i Taszkentu do osłabienia więzi z dawnym imperium...

W tę poszerzającą się lukę w układzie politycznym, bezpieczeństwa i gospodarczym natychmiast weszły Chiny i Turcja oraz - z pewnym ociąganiem i dystansem - również Bruksela. Kreml mocno ograniczył sobie pole manewru dla odzyskania utraconych wpływów, gdyż wszystkie państwa regionu ponoszą koszty gospodarcze destabilizacji rynku surowców energetycznych i szlaków handlowych Azja-Europa.

Faktem jest, że obroty handlowe Kazachstanu z Rosją wzrosły - pomimo wojny - o 10 proc. w porównaniu do 2021 r., ale to wynik ogólnie wyższych cen produktów oraz odbijania się gospodarek od niskiego poziomu ekonomicznego w okresie pandemii.

Rosnąca wymiana handlowa z obszarami spoza strefy poradzieckiej będzie powodować szybkie kurczenie się rynku dla rosyjskich dóbr i usług, zwłaszcza tam, gdzie sankcje są dla Rosji najbardziej odczuwalne (maszyny, urządzenia, elektronika, usługi finansowe).

