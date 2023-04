Nowe-stare problemy chińskich banków

Zniesienie pandemicznych restrykcji sprawiło, że coś drgnęło w chińskiej gospodarce. Optymizm powinien jednak być bardzo ostrożny, zwłaszcza w odniesieniu do sektora bankowego.

Gospodarka Państwa Środka notuje odbicie gospodarcze.

Sytuacja banków na tym tle jest bardziej skomplikowana.

Mniejsze banki cały czas zmagają się z problemami, co rzutuje na małe i średnie przedsiębiorstwa oraz władze lokalne.

Chiny w pierwszym kwartale zanotowały silne odbicie gospodarcze. PKB urosło o 4,5 proc. (r/r), zaś wskaźniki wyprzedzające koniunktury PMI (poza produkcją) osiągnęły poziom ponad 58 punktów. To najwyższe wartości od 12 lat. Każde wyniki powyżej 50 punktów oznacza optymizm managerów co do przyszłej sytuacji gospodarczej.

Chińskie władze wciąż leczą skutki kryzysu banków, nie przyczynę

Sytuacja banków na tym tle jest bardziej skomplikowana. Pod koniec marca 28 chińskich banków notowanych na giełdzie w Hongkongu przedstawiło swoje sprawozdania roczne. Łączna wartość kredytów wzrosła o 12 proc, osiągając 124,26 bln juanów (ok. 75 bln zł), jednocześnie odnotowano średni wzrost kredytów zagrożonych o 9 proc. Ich łączna wartość osiągnęła 1,67 bln juanów (ok. biliona zł). Pogorszenie jakości kredytów było szczególnie widoczne w sektorze nieruchomości.

Nie powinno to dziwić. Władze cały czas leczą skutki, a nie przyczynę. Notowane w Hongkongu banki stwierdziły, że ich złe długi na nieruchomościach wzrosły o 69 proc. r/r i wynoszą obecnie 264 mld juanów (161 mld zł).

Lista problemów chińskiego sektora bankowe jest o wiele dłuższa

To jednak nie koniec związanych z nieruchomościami problemów dla sektora bankowego. Kolejnym są przedwczesne spłaty kredytów mieszkaniowych. W momencie, gdy nieruchomości przestały być najbardziej atrakcyjną z dostępnych dla ogółu lokat kapitału, wielu kredytobiorców podjęło próbę wcześniejszego spłacenia zobowiązań. Tym sposobem banki zaczęły tracić źródło długoterminowego, stałego dochodu. W efekcie w chińskich mediach społecznościowych zaczęło pojawiać się coraz więcej informacji o lokalnych instytucjach finansowych blokujących możliwość wcześniejszej spłaty kredytu.

Jak się pozbyć złych długów? Można je sprzedać. Ciekawego przykładu dostarcza Bank Gansu, działający w prowincji o tej samej nazwie. W ubiegłym roku bank zorganizował dwie aukcje, na których sprzedał zagrożone kredyty o wartości nominalnej 2,74 mld juanów (1,67 mld zł), co stanowiło ok. 2/3 tego typu zobowiązań wg stanu na koniec r. 2021.

Największa część złych kredytów, 2,33 mld juanów, została wykupiona przez lokalny rządowy „zły bank", Gansu Asset Management, filii państwowej Asset Investment Group z prowincji Gansu, która z kolei jest znaczącym udziałowcem Bank of Gansu. Krótko mówiąc, problem został przełożony z jednej szuflady do drugiej.

Takie przekładanie zaczęło budzić większe obawy po upadku amerykańskiego Silicon Valley Bank. Wpływ tego wydarzenia na chiński sektor bankowy jest znikomy, daje jednak ważny temat do przemyśleń także dla Pekinu. Chodzi o zadłużenie chińskich władz lokalnych i powiązanych z nimi instytucji finansowych. W obliczu systematycznego ograniczania możliwości zdobywania funduszy przez rząd centralny władze lokalne zaczęły tworzyć różnorodne mechanizmy finansowe. W przypadku niewypłacalności tych funduszy związane z nimi lokalne banki będą miały niewielką rezerwę na pokrycie strat. To zagraża ich wypłacalności.

Tymczasem długi chińskich władz lokalnych stale rosną. Według ocen australijskiego banku ANZ jawne zadłużenie wzrosło w ciągu ostatnich pięciu lat o 16 proc. Natomiast ukryte zadłużenie mogło osiągnąć już 60 bln juanów (36,6 bln złotych), czyli połowę chińskiego PKB.

