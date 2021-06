Nowe szczepionki z Azji Wschodniej

Wiele wskazuje na to, że prawdopodobnie już w tym roku pojawią się alternatywy dla zachodnich, rosyjskich, kazachskich, chińskich oraz indyjskich szczepionek przeciw COVID-19. W czterech krajach Azji Wschodniej trwają obecnie prace nad aż piętnastoma preparatami.

Największym zaskoczeniem w tym gronie może być Wietnam, który od samego początku wykluczał wykorzystanie chińskich szczepionek. Jest to kolejny po budowie sieci 5G bez udziału chińskich firm sposób na ograniczenie zależności od potężnego sąsiada. Na początku maja ruszyły finalne testy kliniczne Nanocovax, szczepionki rekombinowanej opracowanej przez startup Nanogen Pharmaceutical Biotechnology i Wojskowy Uniwersytet Medyczny Wietnamu. Zdaniem Do Minh Si, dyrektora ds. rozwoju i jednocześnie badacza w Nanogen, prace przebiegają bardzo sprawnie i mogą zostać zakończone w sierpniu lub najpóźniej wrześniu tego roku. Firma rozważa jeszcze przeprowadzenie testów klinicznych na Filipinach, w Bangladeszu i kilku innych krajach. Niewątpliwą zaletą Nanocovaxu ma być niska cena, szacowana na 5 USD za dawkę w przypadku zamówień rządowych.Druga z wietnamskich szczepionek, Covivac, rozpoczęła pierwszą fazę testów klinicznych w marcu. Preparat ten jest rozwijany przez podległy ministerstwu zdrowia Instytut Szczepionek i Biologicznych Środków Medycznych. Według informacji z Hanoi prace nad szczepionkami prowadzą jeszcze dwie grupy, jednak nic o nich jeszcze nie wiadomo, a same preparaty mają dopiero rozpocząć testy kliniczne. Wszystko wskazuje zatem na to, że jesienią tego roku na globalnym rynku mogą pojawić się kolejne preparaty, które mogą dać nam nadzieję na szybszy powrót do normalności.