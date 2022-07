Nowe zarzewie konfliktu w Azji Centralnej - Karakałpakstan

Od początku roku Azją Centralną wstrząsają kolejne rozruchy i niepokoje. Po Kazachstanie i Tadżykistanie nowym punktem zapalnym na mapie regionu jest Karakałpakstan, ciesząca się dużą autonomią republika Uzbekistanu. Właśnie ta samodzielność staje się problemem w środkowoazjatyckich państwach, zwłaszcza w obliczu inwazji Rosji na Ukrainę.

Po styczniowych zamieszkach w Kazachstanie, przy wciąż niestabilnej sytuacji na granicach Tadżykistanu z Afganistanem i Kirgistanem oraz ostatnich niepokojach w tadżyckim Górskobadachszańskim Okręgu Autonomicznym (GBOA), do starć z policją doszło w uzbeckim Karakałpakstanie.

Ciesząca się szeroką autonomią republika niespodziewanie stała się zarzewiem nowego konfliktu w Azji Centralnej, wywołanego projektem zmian w konstytucji, który przedstawił prezydent Szawkat Mirzijojew.

Inwazja Rosji na Ukrainę zmieniła optykę przywódców Azji Centralnej.

Nowy Uzbekistan zmienia konstytucję. Nie wszystkim się to spodobało

Po zapowiedziach zmian konstytucyjnych w Kirgistanie i Kazachstanie, swój projekt nowych zapisów w najwyższym akcie prawnym przedstawił przywódca Uzbekistanu. Wśród ponad 170 propozycji zmian znalazło się m.in. przywrócenie 7-letniej kadencji prezydenckiej, obecnie skróconej do 5 lat, oraz kontrowersyjne usunięcie zapisu o dopuszczalności secesji Karakałpakstanu w drodze referendum.

Dodatkowo, samodzielność decyzyjna regionu mającego oficjalny status autonomicznej republiki w ramach Uzbekistanu byłaby mocno ograniczona, kosztem zwiększenia kompetencji Taszkentu. Projekt zakładał co prawda społeczne konsultacje z lokalną mniejszością etniczną, które miały potrwać do 4 lipca, ale w istocie nie wyszły one poza ramy projektu.

Prezydent Mirzijojew uzasadniał konieczność zmian w konstytucji implementacją programu Nowy Uzbekistan, który ogłosił 16 marca. Program ma na celu szeroką modernizację kraju pod względem administracyjnym, gospodarczym i społecznym, ale pojawiają się już głosy, że głównym celem przywódcy jest zapewnienie przedłużenia swojej władzy, być może nawet dożywotnio.

Karakałpacy wyszli na ulicę

Karakałpakstan, zajmujący prawie 38 proc. Uzbekistanu i zamieszkały przez ok. 1,9 mln mieszkańców (2,2 proc. populacji kraju), jest pozostałością XIII-wiecznego najazdu mongolskiego. Zamieszkujący ten region Karakałpacy (ok. 500 tys.), mniejszość pochodzenia tureckiego i posługująca się swoim językiem, cieszy się autonomią od 1925 i własną konstytucją od 1932 roku, gdy była jeszcze odrębną republiką radziecką (do Uzbeckiej SRR została włączona w 1936). Trudno się więc dziwić, że po tak długim okresie autonomii, próby jej ograniczenia spotkały się z gwałtownym sprzeciwem.

Projekt zmian w konstytucji został przedstawiony 25 czerwca i od razu wzbudził protesty Karakałpaków. Początkowo nic nie zapowiadało rozlewu krwi, wielotysięczny tłum protestujących zachowywał się bowiem pokojowo, a uzbrojeni funkcjonariusze nie interweniowali. Wybuch walk miał być spowodowany rzuceniem w tłum przez policjantów świec dymnych. Nagły wybuch agresji doprowadził funkcjonariuszy do użycia kul gumowych, granatów hukowych i armatek wodnych.

Według władz przyczyną akcji sił bezpieczeństwa była próba szturmu przez demonstrantów na budynki rządowe w Nukus, stolicy autonomicznej republiki. 30 czerwca władze uzbeckie skierowały do regionu siły gwardii narodowej, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się manifestacji poza 2 miasta Mujnak i Czimbaj, ale to tylko zaostrzyło konflikt z władzami centralnymi.

1 lipca doszło do największych rozruchów w Nukusie. 2 lipca władze podjęły kolejną próbę uspokojenia nastrojów. Do Nukusu przybył prezydent Mirzijojew, który zapowiedział wycofanie poprawek dotyczących statusu Karakałpakstanu (artykuły 70, 71, 72, 74 i 75). Faktycznie, 4 lipca uzbecki parlament wyłączył kontrowersyjne zapisy z prac nad ostateczną wersją projektu nowej ustawy zasadniczej.

Skutki rozruchów i przyszłość regionu

Jak podają przedstawiciele prokuratury i gwardii, w trakcie starć zginęło 18 osób, a ok. 250 zostało rannych, w tym 38 funkcjonariuszy. Nie jest znana całkowita liczba zatrzymanych.

Rzecznik prasowy gwardii poinformował jedynie, że 1 i 2 lipca zatrzymano łącznie 516 osób. Trudno określić wiarygodność tych danych, bo 1 lipca władze całkowicie zablokowały wszystkie kanały informacyjne, w tym Internet. Szacunki niezależnych dziennikarzy w Uzbekistanie mówią o ok. 1000 rannych.

Wiele obszarów miejskich zostało całkowicie odciętych kordonem sił policyjnych i gwardzistów, w miastach wprowadzono stan wyjątkowy i godzinę policyjną, a policja stara się mocno ograniczyć swobodę poruszania dziennikarzy z prewencyjnymi zatrzymaniami włącznie.

Choć rozruchy zostały wygaszone, a status regionu zachowany, to nie oznacza to, że mniejszość karakałpacka może być spokojna o swoją przyszłość. Z punktu widzenia władzy centralnej, funkcjonowanie w organizmie państwowym regionu o znaczącej autonomii jest postrzegane obecnie jako potencjalne zagrożenie dla stabilności i integralności państwa.

Dotyczy to, oprócz Uzbekistanu, głównie Tadżykistanu (wspomniany GBOA) i Kazachstanu (Ałmaty), które również okazały się konfliktogenne. 4 lipca Unia Europejska wezwała Taszkent do przeprowadzenia transparentnego śledztwa w sprawie rozruchów i zapowiedziała uważne przyglądanie się przestrzeganiu praw człowieka.

Destabilizacja jest efektem wojny w Ukrainie

Przez 30 lat niepodległości republik autonomia w ich granicach nie stanowiła problemu, ale inwazja Rosji na Ukrainę zmieniła optykę przywódców Azji Centralnej. Rosyjska agresja była bowiem uzasadniana przez Kreml koniecznością obrony niepodległości „republik” ługańskiej i donieckiej. Wcześniej Moskwa rozgrywała podobne scenariusze, wykorzystując mniejszości etniczne w Górskim Karabachu, Naddniestrzu i Osetii Południowej.

Trudno się dziwić, że Taszkent czy Nur-Sułtan obawiają się o realizację podobnego scenariusza na swoim terytorium. Oczywiście, jak pokazują przykłady Tadżykistanu czy Uzbekistanu, próby ograniczenia autonomii mogą szybko doprowadzić do destabilizacji kraju, podzielić społeczeństwo i wbrew zamierzeniom ułatwić Kremlowi granie na podziałach.

Akceptacja odrębności nie godzi w interes państwa

W świetle zapowiadanych przez przywódców Kazachstanu i Uzbekistanu zmian administracyjnych, które uwzględniają wzmocnienie roli samorządów, zachowanie autonomii regionów wpisuje się w ten proces.

Wbrew obawom, jak pokazują przykłady państw rozwiniętych, takich jak Niemcy, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, polityka akceptacji szerokiej autonomii sprzyja integracji i społeczno-gospodarczemu rozwojowi kraju. Wzmacnianie przez władze centralne poczucia regionalnej odrębności etnicznej niekoniecznie więc jest czynnikiem, który stanowi zagrożenie dla integralności terytorialnej, ale na pewno świadczy o zdolności przywódców do godzenia interesów różnych grup społecznych. To z kolei znacząco utrudnia próby dezorganizacji państwa przez siły zewnętrzne.

Istotne w polityce władz Azji Centralnej jest zrozumienie i zaakceptowanie faktu, że poszanowanie własnej odrębności narodowej, etnicznej czy religijnej nie jest równoznaczne z kontestacją przynależności państwowej.

