Nowe zasady przekraczania granicy w Kazachstanie

Kazachstan w obliczu rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem wprowadził istotne zmiany w zasadach przekraczania granicy państwowej przez cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt na terytorium tego kraju.

Do ważniejszych decyzji podjętych na ww. posiedzeniu komisji należy również zaliczyć tę odnoszącą się do przedłużenia zawieszenia ruchu bezwizowego dla obywateli 57 krajów do 1 maja 2021 r. Ponadto komisja postanowiła m.in., że od 9 listopada bieżącego roku liczba lotów pomiędzy Kazachstanem i Turcją zmniejszy się z 33 do 20 tygodniowo.



Spośród państw Azji Centralnej Kazachstan jest krajem, z którym Polska od lat ma najbardziej ożywione relacje gospodarcze. Jak wynika z informacji Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju sporządzonej w sierpniu bieżącego roku, w Kazachstanie zarejestrowano ok. 200 firm z polskim kapitałem, z których aktywnie działa ok. 100.



Polscy inwestorzy są widoczni w tym kraju m.in. w branży farmaceutycznej (produkcja leków) i wyrobów dla budownictwa (produkcja chemii budowlanej). “Flagowym” przedsiębiorstwem z udziałem kapitału polskiego jest SANTO. W 2011 r. Polpharma nabyła Chimpharm, czyli największego wówczas na kazachskim rynku producenta leków. Aktualnie podmiot działa w Kazachstanie pod marką SANTO.



Na kazachskim rynku budowlanym obecna jest z kolei Selena FM, producent i dystrybutor produktów chemii budowlanej.