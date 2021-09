Nowe zasady w chińskim internecie

Chińskie władze zmieniają reguły gry w sieci za Wielkim Murem. Dzieje się to zarówno poprzez wprowadzanie nowych przepisów, jak również mało przewidywalne decyzje regulatorów rynku.

Karać...

Cenzurować...

Najważniejsza jest kontrola

W sierpniu powrócono też do kwestii dzieci w Internecie. Algorytmy nie mogą kierować do nieletnich treści zachęcających do naśladowania niebezpiecznych zachowań lub złych nawyków.Regulacje zawierają również mechanizmy kontroli i egzekucji. CAC będzie przeprowadzać kontrole algorytmów pod kątem ochrony i zabezpieczeń i na tej podstawie wystawiać rekomendacje. Same firmy zostały zobowiązane do przygotowania kanałów komunikacji umożliwiających przyjmowanie skarg od użytkowników i reagowanie na nie.Nieco zaskakujące, ale grzywny za nieprzestrzeganie przepisów są relatywnie niskie. Pierwsza kara ma charakter ostrzeżenia i w poważnych przypadkach wynosi maksimum 30 tys. juanów (ok. 17,8 tys. zł). Takie podejście ma konkretny cel, grzywny nie mają niszczyć małych przedsiębiorstw i startupów. Natomiast w przypadku złamania przepisów dotyczących bezpieczeństwa narodowego, publicznego, czy ochrony danych osobowych, winowajcy muszą spodziewać się bardzo wysokich kar finansowych.Trzeba pamiętać, że CAC nie jest zwykłym regulatorem. Wśród kompetencji agencji znajduje się także, a może przede wszystkim, cenzura w chińskim Internecie. Nowe regulacje wyraźnie zaznaczają, że algorytmy nie mogą być wykorzystywane ze szkodą dla “podstawowych socjalistycznych wartości”. Komunistyczna Partia Chin wyraźnie obawia się, że media społecznościowe mogą zostać użyte do podkopania jej władzy. Wyraźnego ostrzeżenia dostarczyły rosyjskie kampanie dezinformacyjne, ingerujące w wybory w USA i innych państwach demokratycznych po roku 2016, a także chińskie działania zaciemniające przyczyny i początek pandemii COVID-19.Zważywszy jednak na coraz ściślejszą kontrolę nad chińskim Internetem, który na dobrą sprawę już lata temu oddzielił się od globalnej sieci, należy stwierdzić, że możliwość przeprowadzenia przez podmioty zewnętrzne operacji dezinformacyjnych mających na celu podważenie ustroju jest ograniczona. Mimo wszystko Pekin dmucha na zimne.Wracamy tutaj do obowiązku promowania przez branżę internetową właściwych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży, co oznacza umacnianie “podstawowych socjalistycznych wartości”. Trzeba pamiętać, że wraz z początkiem roku szkolnego w programie chińskich szkół podstawowych i średnich znalazło się nauczanie “myśli Xi Jinpinga”. Działania podejmowane w systemie oświaty i Internecie są więc komplementarne. Czegoś podobnego nie widziano w Chinach od czasów Mao.Warto też przypomnieć o ograniczeniach nakładanych na platformy streamingowe, gamingowe i rankingi popularności celebrytów . Pekin jasno stwierdził, że kultura i sztuka mają “promować cnoty, nie talent artystyczny”. Artyści, którzy podpadli władzy, lub odmówili współpracy są zwyczajnie rugowani. Piosenkarz Kris Wu został oskarżony o przestępstwa seksualne. Z kolei popularna aktorka Zhao Wei (Vicky Zhao) została w stylu “Roku 1984” Orwella zupełnie wymazana z mediów. Jej nazwisko zniknęło nawet z list płac filmów, w których występowała. Sama aktorka najprawdopodobniej uciekła do Francji.Natura wprowadzanych w Chinach przepisów jest dwoista. Z jednej strony Pekin odnosi się do coraz bardziej palących kwestii, wymagających regulacji. Dotychczasowe przepisy nie obejmowały nowopowstałych dziedzin gospodarki i życia społecznego, lub były (i są) niespójne i niejasne. Jednak cel jest wyraźny: ochrona konsumentów oraz konkurencji na rynk cyfrowym, coraz bardziej zdominowanym przez kilku graczy.Jednak z drugiej strony celem jest wzmocnienie władzy KPCh. Co istotne, dla chińskich decydentów obie te kwestie się nie wykluczają. Wręcz przeciwnie, ochrona konsumentów i użytkowników internetu przed nadużyciami wielkich korporacji służy umocnieniu legitymacji władzy.Wielkie korporacje osiągnęły swoją pozycję przy pomocy i udziale członków KPCh, korzystając z państwowego parasola ochronnego. Jeszcze niedawno działaczy i prawników nagłaśniających łamanie praw pracowników przez korporacje spotykały w najlepszym przypadku szykany ze strony służb państwowych, w najgorszym zaś więzienie. Oddolne działania na rzecz przestrzegania prawa KPCh postrzega jako atak na swoją władzę. Tak samo zakwalifikowano zresztą rosnącą pozycję firm technologicznych. Poskramianie cyber-gigantów jest dobre, tylko robi to odgórnie partia.Nie jest to koniec kampanii regulacyjnej w cyberprzestrzeni. 26 lipca Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych ogłosiło początek półrocznej kampanii mającej zwalczać trusty w branży technologicznej i wprowadzić lepszą ochronę konsumentów. Ministerstwo będzie zbierać informacje o nadużyciach ze strony wielkich korporacji, pociągać winnych do odpowiedzialności prawnej i przygotuje cały zestaw obszarów problemowych.Zważywszy na bardzo szeroki zakres działań podejmowanych przez Pekin należy spodziewać się jeszcze wielu kampanii, skandali i gruntownej przebudowy chińskiej gospodarki cyfrowej. Być może jej efektem będzie lepsza ochrona konsumentów i konkurencji na rynku. Z pewnością zaś wzrośnie stopień kontroli nad nią państwa i partii.