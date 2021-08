Nowo mianowany wysłannik ASEAN-u ds. Birmy uda się na dniach do tego kraju

Nowo mianowany wysłannik Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) ds. Birmy, Erywan Yusof zapowiedział w sobotę, że w najbliższych dniach odwiedzi Birmę, ogarniętą kryzysem społeczno-politycznym po zamachu stanu, do jakiego doszło 1 lutego br.

Yusof, w przeszłości wiceminister spraw zagranicznych Brunei, zaznaczył, że choć przygotowania do jego wizyty w Birmie są w toku, to dokładna data nie została jeszcze wyznaczona.

Brunejski dyplomata został wybrany w środę zdalnie przez ministrów spraw zagranicznych krajów należących do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) jako specjalny wysłannik tej organizacji ds. kryzysu w Birmie. Powierzono mu misję wypracowania mechanizmów dialogu na linii wojskowi-opozycja i nadzorowania pomocy humanitarnego dla tego kraju.

Do wyboru wysłannika doszło po kilku miesiącach impasu w procesie dyplomatycznym mającym na celu rozwiązanie kryzysu politycznego w Birmie.

Według lokalnej organizacji pozarządowej monitorującej sytuację w tym kraju opór wobec puczu i krwawe represje junty pochłonęły już ponad 900 ofiar śmiertelnych.

ASEAN, działający w oparciu o konsensus i nieingerowanie w wewnętrzne sprawy swych członków, co znacznie ogranicza jego możliwości działania, stoi w obliczu międzynarodowej presji, żeby rozwiązać kryzys w Birmie - wskazuje AFP.

Przywódca birmańskiej junty generał Min Aung Hlaing uczestniczył w kwietniu w szczycie ASEAN, który zakończył się zawarciem pięciopunktowego konsensusu. Zawiera on m.in. wezwanie do natychmiastowego zakończenia przemocy i powołanie wysłannika do Birmy.

We wspólnym komunikacie ASEAN wydanym w środę stwierdzono, że wysłannik musi "przywrócić zaufanie" i mieć "pełen dostęp do wszystkich zainteresowanych stron", w tym birmańskiej opozycji, a także zapewnić jasny harmonogram wdrażania pięciopunktowego konsensusu.

Erywan Yusof był już w Birmie z ramienia ASEAN 4 czerwca i spotkał się z przywódcą junty.

Jak podaje AFP, nominacja wysłannika powinna umożliwić państwom ASEAN wysłanie pomocy humanitarnej do Birmy, aby pomóc władzom uporać się z epidemią Covid-19. Brytyjskie władze ostrzegły w zeszłym tygodniu, że połowa 54-milionowej populacji Birmy może zostać zarażona w ciągu dwóch tygodni. ONZ szacuje, że w kraju tym funkcjonuje zaledwie 40 proc. placówek służby zdrowia.

Do Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) należą: Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia, Brunei, Wietnam, Laos, Birma i Kambodża.