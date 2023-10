Nowojorczycy domagają się uwolnienia zakładników Hamasu

Żydowscy mieszkańcy Nowego Jorku i ich sojusznicy wzięli udział w manifestacji na Times Square z żądaniem uwolnienia przez Hamas ok. 200 zakładników. Zostali oni uprowadzeni podczas ataku 7 października na Izrael.

"Ślubowaliśmy pod Tel Awiwem, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy i sprawimy, że nasz wspaniały kraj, Stany Zjednoczone Ameryki, zrobią wszystko, co w naszej mocy, aby sprowadzić ich teraz do domu!" - stwierdził przywódca większości demokratycznej w Senacie Chuck Schumer podczas wiecu w czwartek w nocy.

Od rozpoczęcia wojny 7 października zginęło co najmniej 1400 Izraelczyków. Ministerstwo zdrowia Gazy podało z kolei, że zginęło 3785 Palestyńczyków.

"Jesteśmy przeciwni radykalizmowi. Jesteśmy za cywilizacją i musimy dopilnować, aby do Hamasu dotarła wiadomość, że mordowanie niewinnych cywilów, kontynuowanie ich radykalizmu ma swoją cenę" - powiedział cytowany przez lokalną telewizję NY1 Aviv Ezra, p.o. konsula generalnego Izraela w Nowym Jorku.

Na Times Square 15 billboardów pokazuje izraelskie flagi i twarze zakładników.

Ronen Neutra, ojciec 22-letniego Omera mówi z ekranu, że jego syn jest przetrzymywany przez Hamas.

"Są tam żołnierze, cywile, niemowlęta, dzieci, ranni, starsi i słabi. Całe rodziny" - mówił Neutra.

W nagranym dla uczestników demonstracji wideo burmistrz Nowego Jorku Eric Adams oznajmił, że porwanie zakładników stanowi bolesny cios dla miasta, dla Ameryki i świata.

"To są nasze siostry, bracia, dziadkowie, nasze dzieci. Droga do pokoju zaczyna się od ich uwolnienia" - ocenił.

W opinii Departamentu Stanu USA że od rozpoczęcia wojny między Izraelem a Hamasem zginęło 32 Amerykanów. Los 11 pozostaje nieznany.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski