Nowojorska Metropolitan Opera pozostanie zamknięta do września 2021 r.

Metropolitan Opera odwołała w środę z powodu Covid–19 spektakle w obecnym sezonie. Wznowi działalność 27 września 2021 r. z udziałem m.in. sopranistki Aleksandry Kurzak, tenora Piotra Beczały, barytona Artura Rucińskiego i kontratenora Jakuba J. Orlińskiego.

Według oświadczenia przesłanego PAP Met podjęła decyzję zgodnie z zaleceniami służby zdrowia. Wzięła pod uwagę bezpieczeństwo setek wykonawców, którzy muszą ćwiczyć i występować w bliskich odległości od siebie, a także publiczności na widowni liczącej 3800 miejsc.

Wznowienie działalności nastąpi, kiedy szeroko stosowana będzie szczepionka na wirusa oraz przestaną obowiązywać wymogi noszenia maseczek i zachowania dystansu społecznego. Zdaniem służby zdrowia zajmie to prawdopodobnie co najmniej pięć do sześciu miesięcy po udostępnieniu szczepionki.

Na otwarcie sezonu Met zaprezentuje nowe dzieło Terence'a Blancharda "Fire Shut Up in My Bones" - pierwszą operę na tej scenie skomponowaną przez Afroamerykanina. Ze współczesnych utworów przedstawi też "Eurydice" amerykańskiego kompozytora Matthewa Aucoina z Orlińskim oraz "Hamleta" Australijczyka Bretta Deana.

Jak podkreśla kierownictwo Metropolitan Opery trzech współczesnych oper w jednym sezonie nie było tam od 1928 roku.

Pośród nowych produkcji znajdą się oryginalna francuską wersja "Don Carlosa" Verdiego, "Rigoletto" z Beczałą oraz "Łucja z Lammermooru" Donizettiego z udziałem Rucińskiego.

"Nasza przyszłość zależy od poczynienia zdecydowanych artystycznych postępów, przy jednoczesnym zbiorowym obniżaniu kosztów do czasu pełnego powrotu publiczności" - wyjaśnił dyrektor generalny Met, Peter Gelb cytując badania opinii publicznej. Wskazują one na to, że minie trochę czasu, zanim sprzedaż biletów w Met wróci do poziomu sprzed pandemii.

Pośród 16 wznowień znajdą się m.in. wystawiana po raz czterdziesty inscenizacja Franco Zeffirellego "Cyganerii" Pucciniego, w której wystąpią Kurzak i Ruciński oraz "Eugeniusz Oniegin" Czajkowskiego z Beczałą. Ponadto w "Ariadnie na Naksos" Straussa orkiestrę poprowadzi dyrygent z Niemiec Marek Janowski, który ma polskie pochodzenie.

"Wierzymy, że członkowie naszego zespołu publiczność zrozumieją, dlaczego zdecydowaliśmy o powrocie do normalności (za rok). Tymczasem będziemy kontynuować wszystkie nasze inicjatywy związane z mediami cyfrowymi, dzięki którym Met przez cały czas zamknięcia będzie w kontakcie z publicznością w kraju i za granicą" - zapowiadał Gelb.

W ciągu następnych 12 miesięcy Met kontynuować będzie prezentowanie wznowień swoich produkcji na żywo w kinach na całym świecie w cyklu "Metropolitan Opera: Live in HD".

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski