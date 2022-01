Nowojorska prasa krytycznie o odchodzącym z urzędu burmistrza Billu de Blasio

Bill de Blasio spotyka się głównie z negatywną oceną miejscowych mediów m.in. za nadmierne wydatki, czy doprowadzenie do tego, że miasto jest bardziej niebezpieczne niż dawniej. Nie wróży to dobrze jego planom objęcia funkcji gubernatora.

"Jako 109. burmistrz Nowego Jorku, Bill de Blasio zostanie zapamiętany z wielu rzeczy: stworzenia powszechnego dostępu do przedszkoli, jedzenia pizzy widelcem, ustanowienia rekordu dla najwyższego burmistrza przy wzroście prawie dwóch metrów i przypadkowego zabicia świstaka. (…) Pod rządami pana de Blasio budżet miasta wzrósł jednak do rekordowej kwoty 102,8 mld dolarów, a liczba pracowników do ponad 325 tysięcy, co jest rekordowym poziomem w historii" - zauważył "New York Times" podkreślając, że nie idzie to w parze z jakością usług.

"Miasto będzie miało prawie 3 mld dziurę budżetową w przyszłym roku i kolejną 2.7 mld w następnym" - zaznaczył "NYT". Jak dodał burmistrz bronił liberalnej polityki wydatków i rozdmuchanego zatrudniania, argumentując, że jest to część jego wysiłków na rzecz zmniejszenia nierówności dochodów, a ostatnio, aby pomóc miastu odzyskać siły po pandemii.

Według dziennika "Daily News" nic lepiej nie oddaje złożonego dziedzictwo de Blasio, jak mieszanina wzniosłych obietnic, szeroko zakrojonych inicjatyw i nierównych rezultatów. Za przykład podaje jego program edukacji. Zwraca uwagę, że liczba miejsc w bezpłatnych przedszkolach dla czterolatków wzrosła z około tys. w 2014 roku do prawie 70 tys.

"Ale nawet największe osiągnięcie de Blasio ma kilka wad. Wysiłek nie wiązał się z równą inwestycją w opiekę nad niemowlętami i małymi dziećmi, czyli w czasie, gdy kształtuje się znaczna część +architektury+ mózgu" - cytuje gazeta Shaela Polakowa-Suransky'ego, byłego zastępcę kanclerza szkół w kadencji Bloomberga.

Za różnice w poziomie programów przed-przedszkolnych dla białych i azjatyckich uczniów, a z drugiej strony czarnoskórych i latynoskich krytykował burmistrza przytaczany przez "Daily News" profesor edukacji i socjologii na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley Bruce Fuller.

"To przykład, jak można mieć wspaniałe intencje, ale jeśli nie wdrożysz ich ostrożnie, możesz odtworzyć nierówności w tym mieście, zamiast je zmniejszyć" - argumentował Fuller.

Inni dostrzegli, że u burmistrza "o wiele więcej było retoryki niż rzeczywistych zmian". Wymieniali m.in. skomplikowane zasady przyjęć do szkół pomagające tam napędzać segregację.

Najostrzej potraktował de Blasio "New York Post". Portretował go jako najgorszego burmistrza, który poniósł fiasko na dużą skalę.

"Odziedziczył niezwykle bezpieczne i kwitnące miasto, kulminację 20-letniego okresu, w którym najpierw Giuliani, a potem Bloomberg doprowadzili przestępczość do historycznego minimum i zapoczątkowali złoty wiek dobrobytu. Zamiast podążać oczywistą drogą naprzód, de Blasio postanowił zepsuć to, co naprawili jego poprzednicy. Pozostawia miasto w takim upadku, że wielu ludzi zastanawia się, czy da się je uratować" - oceniła gazeta.

Zarzuciła burmistrzowi fascynację skrajnie lewicową ideologią.

"Był nią tak zauroczony, że wraz z żoną Chirlaine McCray zakradli się na więzienną wyspę Kubę, aby spędzić tam miesiąc miodowy. Co za zabawa!" - pisał "New York Post"

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski