Nowy Jork: Pokazy fajerwerków z okazji 4 lipca rozpoczynają się już w poniedziałek

Już w poniedziałek późnym wieczorem dom handlowy Macy’s inauguruje serię pokazów ogni sztucznych z okazji Dnia Niepodległości. Stanowi to zerwanie z tradycją, ponieważ przyciągające wielotysięczne tłumy widowisko dotychczas odbywało się 4 lipca.

"Aby zachęcić i wesprzeć wysiłki dla zapewnienia bezpieczeństwa i dystansu społecznego w dobie COVID-19 oraz zapobiec gromadzeniu dużych tłumów postanowiliśmy w tym roku zachwycić nowojorczyków niezapowiedzianymi pokazami w pięciu dzielnicach" - uzasadniało swoją decyzję zerwania z tradycją kierownictwo Macy's.

Pierwsza z serii wystrzeliwania fajerwerków zaczyna się w poniedziałek. Dom handlowy nie ujawnił jednak z wyprzedzeniem ani lokalizacji, ani szczegółów wydarzenia. Ma o tym powiadomić na krótko przed rozpoczęciem pokazów.

Każdy z sześciu pokazów potrwa około 5 minut. Według Macy's będą one krótkie, ale potężne i prowadzące do finału 4 lipca. Zobaczyć będzie można wówczas na większą skalę pirotechniczne popisy. W górę poszybuje tysiące świetlnych pocisków na minutę. Zostaną wystrzelone, na wysokość do ponad 300 metrów.

Ozdobą sobotniego, transmitowanego przez telewizję NBC finalnego pokazu w Dzień Niepodległości będzie John Legend, amerykański piosenkarz R&B, kompozytor i pianista. Jest on zdobywcą Oscara w roku 2015 za najlepszą piosenkę "Glory".

W ostatnich latach widowisko odbywało się głównie nad Wschodnią Rzeką. Przyciągało wielotysięczne rzesze nowojorczyków. Wielu Polaków gromadziło się m.in. na moście Kościuszki skąd roztacza się wspaniały widok na Manhattan oraz świąteczną feerię kolorowych sztucznych ogni.

Dzień Niepodległości obchodzony jest corocznie w Stanach Zjednoczonych 4 lipca. Święto upamiętnia rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości od Wielkiej Brytanii w 1776 roku. Towarzyszą temu wydarzenia patriotyczne i spotkania rodzinne.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski