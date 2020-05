Nowy Jork spełnia dwa z trzech wymogów niezbędnych do odmrożenia gospodarki

Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio ogłosił, że miasto spełnia dwa z trzech kryteriów pozwalających podjąć decyzję o przystąpieniu do pierwszej fazy odmrażania gospodarki sparaliżowanej po wybuchu epidemii koronawirusa.

"Wskaźniki stanowe i miejskie dowodzą, że odnotowaliśmy wyraźny postęp" - powiedział de Blasio na konferencji prasowej w piątek.

Zgodnie z pierwszym kryterium do szpitali nie może być przyjmowanych więcej niż 200 pacjentów dziennie. Z powodu wszystkich infekcji dróg oddechowych w piątek do nowojorskich klinik przyjęto 76 pacjentów - podkreślił de Blasio. Po drugie - odsetek osób z pozytywnym wynikiem testu wśród badanych na obecność koronawirusa nie może być wyższy niż 15 proc., a w Nowym Jorku w piątek ich udział nie przekraczał 11 proc. - poinformował.

Kryterium trzecie wiąże się z liczbą wszystkich chorych znajdujących się danego dnia na oddziałach intensywnej terapii. Nie powinno być ich więcej niż 375. To jest jedyne kryterium, którego nie spełniamy - powiedział burmistrz. W piątek na oddziałach intensywnej opieki medycznej przebywało łącznie 451 pacjentów.

"Aby przejść do pierwszego etapu odmrażania gospodarki i znoszenia restrykcji określone limity muszą być zachowane przez 10-14 dni" - zaznaczył de Blasio.

Pierwsza faza znoszenia obostrzeń pozwoli na wznowienie pracy firm budowlanych i produkcyjnych. Możliwy byłby też odbiór zamówionych towarów przed sklepami sprzedaży detalicznej - wyjaśnił.

Ponieważ według przewidywań nowojorczycy wyruszą z domów w weekend Dnia Pamięci (Memorial Day) burmistrz przypomniał o konieczności przestrzegania zasad dystansowania społecznego i noszeniu maseczek. Od soboty 2.5 tys. specjalnie przeszkolonych wolontariuszy - "ambasadorów dystansowania" będzie rozdawać maseczki w parkach i na plażach. Do tej pory w Nowym Jorku rozdano 6 milionów masek, władze miasta chcą podwoić tę liczbę.

"Osiągnęliśmy postęp i musimy przy tym wytrwać. Ostatnią rzeczą, jakiej pragniemy, to wprowadzenie kolejnych ograniczeń w naszym życiu" - powiedział de Blasio.

Aby ułatwić mieszkańcom w świąteczny weekend spacery miasto zamknie dodatkowo ok. 20 km ulic dla ruchu kołowego, w tym - ulice przylegające do parków. W sumie będzie W Nowym Jorku wydzielono już ok. 70 km przeznaczonych tylko dla pieszych - oświadczył.

Burmistrz przypomniał też nowojorczykom, by nie wystawali przy restauracjach i barach. Mogą kupić na wynos napoje i posiłki, ale nie powinni się tam gromadzić. kupując, mają zachować bezpieczny odstęp od innych osób i nosić maseczkę - podkreślił.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski