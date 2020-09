Nowy Jork wykonał już ponad 9 milionów testów diagnostycznych na COVID-19

Gubernator Andrew M. Cuomo poinformował w czwartek, że w stanie Nowy Jork przeprowadzono do tej pory ponad 9 milionów testów na obecność na koronawirusa. 34 dzień z rzędu zdiagnozowano poniżej 1 procenta przypadków z wynikiem pozytywnym.

Według Cuomo z 76 813 przeprowadzonych w całym stanie w środę testów 757, czyli 0,98 procent, było pozytywnych. Ogółem w całym stanie od początku pandemii odkryto ich 441 911.

Szpitale przyjęły w ciągu ostatniej doby 482 pacjentów w tym 78 nowych. Liczba osób na oddziałach intensywnej terapii wynosiła 120, a poddanych intubacji 55. W całym stanie z powodu komplikacji Covid-19 było siedem ofiar śmiertelnych. W samym mieście nie zarejestrowano żadnej. Od początku pandemii zmarło 25 377 chorych.

"To nowojorczycy spłaszczyli krzywą. Dzięki ich ciężkiej pracy przez 34 dni z rzędu wskaźnik infekcji utrzymuje się poniżej jednego procenta. Do tej pory przeprowadziliśmy ponad 9 milionów testów - to więcej na mieszkańca niż w jakimkolwiek innym stanie i więcej niż w większości krajów na świecie. Ale nie możemy się cofać - musimy kontynuować ciężką pracę i nosić maski, myć ręce i zachować dystans społeczny" - wzywał gubernator.

Zwrócił uwagę, że noszenie maseczek jest obowiązkowe w środkach masowego transportu. Stosuje się do tego, dodał, ponad 90 proc. pasażerów w miejskich autobusach, metrze, a także kolejkach Metro-North i LIRR.

Cuomo przypomniał, że maski są dostępne w punktach sprzedających karty metra i w autobusach. Mają je również funkcjonariusze policji i pracownicy Metropolitalnych Zakładów Komunikacyjnych (MTA).

"+To ostatnia deska ratunku+ dla osób, które nie chcą przestrzegać przepisów" - zaznaczył.

Kara za nie noszenie w środkach transportu masowego maseczki wynosi 50 dolarów.

Koronawirusowi była poświęcona także czwartkowa konferencja prasowa burmistrza miasta Nowy Jork Billa De Blasio. Powiadomił, że według ostatnich danych z wynikiem pozytywnym na obecność Covid-19 odnotowano 1.09 proc. testów. Ostrzegał, że w przypadku wskaźnika zakażeń dochodzącego do 2 proc. wstrzymana zostanie decyzja o otwarciu pod koniec miesiąca restauracji we wnętrzach.

Odległość między stołami ma tam wynosić 6 stóp (ok. dwa metry). Klienci będą mogli zdejmować maseczki tylko wówczas, kiedy jedzą.

"Martwię się o zdrowie i bezpieczeństwo nowojorczyków. Miasto przyjęło w tej sprawie bardzo konserwatywne podejście. Jeśli osiągniemy 2 proc. (zakażeń) zatrzymujemy się, ponieważ oznacza to, że coś idzie w złym kierunku" - ocenił de Blasio.

W Nowym Jorku wiele protestów wywołała decyzja o zgromadzeniu w pustych, z powodu Covid-19, hotelach bezdomnych. Okoliczni mieszkańcy skarżyli się na ich zachowanie. Obecnie zaczyna się ich z tych hoteli usuwać.

"Koronawirus stworzył stan, którym musieliśmy się zająć. Sytuacja się zmienia i poprawia" - przekonywał burmistrz.

W trakcie konferencji podano także instrukcje dotyczące maseczek i innych nakryć twarzy. Jak z nich wynika, maseczki chirurgiczne można nosić przez 5 dni, chyba że są brudne, mokre. Następnie trzeba je wyrzucić. Osłony twarzy z tkaniny wielokrotnego użytku należy prać gorącą wodą z detergentem lub moczyć w roztworze wybielacza po każdym pełnym dniu ich użycia lub po ośmiu godzinach użytkowania.