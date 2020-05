Nowy Jork wzniesie pomnik wolontariuszowi z Kolorado zmarłemu w walce z koronawirusem

Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio powiadomił w piątek, że dzień wcześniej co najmniej 202 osób zmarło z powodu koronawirusa. Był pośród nich wolontariusz z Kolorado, któremu miasto wzniesie pomnik.

"Patrząc na te cyfry w porównaniu z tym, gdzie byliśmy kilka tygodni temu, może czujemy się trochę lepiej. Nie możemy jednak zapominać, że za każdym z tych przypadków kryje się istota ludzka" - mówił burmistrz.

W trakcie konferencji prasowej potwierdził wykrycie w mieście kolejnych 2637 nowych przypadków Covid-19. Powiedział też, że jednym ze zmarłych był 66-letni pracownik służby zdrowia Paul Cary. Należał do grupy tysięcy medyków z całej Ameryki, którzy pospieszyli w sukurs miastu walczącemu z pandemią Covid-19.

"Tak wielu ludzi przybyło na pomoc, ale Paul oddał za nas życie" - wyznał de Blasio dodając, że miasto wzniesie mu pomnik.

Wskazał też na dane ilustrujące postęp Nowego Jorku w kwietniowej batalii z wirusem. Codzienna liczba pacjentów do szpitali z powodu podejrzenia o zakażenie SARS-Cov-2 spadła o ponad 80 proc. Odsetek osób testowanych na obecność wirusa z pozytywnym wynikiem zmniejszył się z 71 do 23 proc.

Burmistrz wystąpił też w piątek z emocjonalnym apelem do nowojorczyków, aby wobec oczekiwanej w sobotę słonecznej pogody i temperatury ok. 21 stopni C. oparli się pokusie nieostrożnego, gremialnego opuszczania domów. Przestrzegał przed łączącą się z tym groźbą w obliczu wirusa. Zapowiadał, że osoby niestosujące się do obostrzeń mogą być aresztowane.

"Ładna pogoda stanowi dla nas bardzo duże zagrożenie. (…) Musimy być świadomi, musimy zrozumieć wroga, jeśli chcemy wygrać tę walkę" - przekonywał de Blasio w radiu publicznym WNYC.

Twierdząc, że drogą powrotu do normalności jest zachowanie dyscypliny wzywał, aby każdy kto wychodzi w przestrzeń publiczną nakrywał twarz i nos oraz unikał zgromadzeń. Jak dodał przedwczesne odtrąbienie zwycięstwa może być bardzo kosztowne.

Jednocześnie burmistrz podał szczegóły zaplanowanego wcześniej planu zamknięcia ok. 70 km ulic dla ruchu samochodowego. W poniedziałek w pierwszej fazie obejmie to siedem ulic wewnątrz oraz w pobliżu parków miejskich (ok. 11 km). Będą to m.in. Prospect Park na Brooklynie, Carl Schurz Park na Manhattanie oraz Flushing Meadows Park na Queensie.

De Blasio zamierza łącznie zamknąć dla ruchu drogowego ok. 165 km. nowojorskim ulic. Ma to zapewnić pieszym przestrzeń do ćwiczeń z zachowaniem dystansu społecznego.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski