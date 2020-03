Nowy Jork zamyka szkoły, kina, restauracje i bary

Z powodu rozprzestrzeniania się koronowirusa władze Nowego Jorku podjęły decyzję o zamknięciu szkół, kin, klubów, itp. Restauracje i bary będą mogły wydawać tylko posiłki na wynos. W mieście jest już 329 przypadków koronawirusa. Pięć osób zmarło.

"Jestem bardzo, bardzo zaniepokojony szybkim rozprzestrzenianiem się tej choroby i nadszedł czas na podjęcie bardziej dramatycznych działań. (...) Jest to decyzja, którą podjąłem bez radości i pełen bólu" - powiedział w niedzielę burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio.

Nowojorski system szkolnictwa publicznego jest największy w Stanach Zjednoczonych. Obejmuje ponad 1,1 mln uczniów i ok. 1700 szkół.

Według burmistrza w poniedziałek szkoły będą zamknięte dla wszystkich uczniów i pracowników z wyjątkiem nauczycieli. Podejmą oni szkolenie w zakresie zdalnego nauczania.

"Te dzieci was potrzebują. (...) Kontynuujcie kształcenie" - apelował de Blasio do pedagogów w mieście.

Wyjaśnił, że nauka za pośrednictwem internetu rozpocznie się 23 marca, przyznając przy tym, że w mieście nigdy nie stosowano tego na tak dużą skalę. Dla dzieci kluczowych pracowników publicznych m.in. służby zdrowia, transportu i udzielających pierwszej pomocy mają być przygotowane specjalne pomieszczenia.

"Jest to system, który poprawi się z każdym tygodniem. I z pewnością zajmie trochę czasu, aby uczynić go tak sprawnym, jak mógłby być i jak musi być" ­- przekonywał burmistrz.

De Blasio powiadomił, że w ciągu pięciu dni w szkołach będą wydawane posiłki dla dzieci. Na kolejne tygodnie zostaną znalezione w tym celu inne lokalizacje.

Burmistrz długo opierał się presji ze strony nauczycieli, rodziców, związków zawodowych i niektórych ekspertów, aby zamknąć szkoły. Popierał go gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo. De Blasio uległ jednak wobec rozszerzania się Covid-19, a także nasilenia nacisków, w tym ze strony Cuomo, który nieco wcześniej w niedzielę zmienił zdanie.

"Fakty nie dały nam wyboru" - wyjaśnił de Blasio, dodając, że jego celem jest wznowienie nauczania 20 kwietnia. Jak przyznał, może to nie być realny termin; może się to przeciągnąć do końca roku szkolnego.

Ze względu na dzieci, które znajdują się w najbardziej trudnym położeniu, od 23 marca zaczną działać ośrodki przeznaczone m.in. dla dzieci o specjalnych potrzebach, w tym bezdomnych; oprócz nauki będą świadczyć także inne niezbędne usługi.

De Blasio podpisze zarządzenie ograniczające od wtorku działalność restauracji, barów i kawiarni do zakupów i dostaw na wynos. Zamknięte zostaną kluby nocne, kina, małe teatry i sale koncertowe.

Natomiast Cuomo poinformował, że od poniedziałku będą zamykane szkoły publiczne w hrabstwie Westchester oraz na Long Island.

Gubernator wydał władzom szkolnym rozporządzenie, aby opracowały w ciągu 24 godzin plan, w jaki sposób zapewnić opiekę nad dziećmi, których rodzice pracują w takich branżach, jak opieka zdrowotna. Mają też zagwarantować dostarczanie posiłków uczniom, którzy korzystali z nich w szkołach.