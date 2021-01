Nowy korytarz transportowy w Azji. W tle polskie interesy

Uzbekistan ma aspiracje do stania się hubem transportowym Azji Środkowej. Chce być łącznikiem między Europą a Chinami i podejmuje w tym celu konkretne działania. Te plany mogą mieć w przyszłości wpływ na polskie interesy gospodarcze. Warto zastanowić się, jak połączyć rozwojową politykę w Azji Centralnej z interesami Polski.

Uzbeckie otwarcie

Czytaj także: Uzbekistan chce wyjść z zamknięcia Jesienią tego samego roku doszło również do innego istotnego wydarzenia. Uzbekistan po raz pierwszy od 13 lat przystąpił do organizacji regionalnej Rady Współpracy Państw Języków Tureckich. Najludniejszy kraj Azji Środkowej - Uzbekistan - pod przywództwem prezydenta Szawkata Mirzijojewa, od końca 2016 r. wszedł na ścieżkę reform i przemodelował swoją politykę zagraniczną. Okazało się, że można zrezygnować z retoryki wojennej i otworzyć się na współpracę z sąsiadami i dalszym regionem.“Uzbecki Gorbaczow”, bo tak niektórzy nazywają Mirzijojewa, najwyraźniej również chce dokonać przemian na Nowym Jedwabnym Szlaku. W czerwcu 2020 r. został uruchomiony nowy multimodalny szlak transportowy. Korytarz ten bierze swój początek w chińskim mieście Lanzhou, biegnie przez Kirgistan do stolicy Uzbekistanu, Taszkentu. W pierwszym transporcie testowym korytarza przewieziono nim 230 ton sprzętu elektrycznego o wartości 2,6 mln USD, a z powrotem do Chin pociąg przewiózł 525 ton uzbeckiej bawełny o wartości 1 mln USD.Wartości te w ujęciu nominalnym może nie są szczególnie imponujące. Ta inicjatywa może być jednak zapowiedzią tego, co może nastąpić w przyszłości. Częściowego przerzucenia się Chin w kolejowym transporcie towarów do Europy z tzw. “szlaku północnego” na rozwiązania leżące bardziej na południu. Szacuje się, że nowy korytarz przyciągnie do 10-15 proc. ładunków z linii kazachsko-rosyjskiej, która do Unii Europejskiej wchodzi głównie przez Polskę.Uzbekistan stara się wciągnąć w rozwiązanie swoich problemów transportowych partnerów zagranicznych.Na forum międzynarodowym proponuje kolejne inicjatywy. 23 września 2020 r. podczas 75. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych prezydent Uzbekistanu Szawkat Mirzijojew powiedział: “Przed państwami Azji Środkowej stoi dziś ważne zadanie strategiczne – zapewnić głęboką integrację naszego regionu z globalnymi korytarzami gospodarczymi, transportowymi i tranzytowymi. W związku z tym proponujemy utworzenie Regionalnego Centrum Rozwoju Transportu i Komunikacji pod auspicjami ONZ”.W kwietniu 2021 r. odbędzie się konferencja ministerialna UE-Azja Środkowa na temat łączności i zrównoważonego rozwoju. Z inicjatywą jej przeprowadzenia wyszedł właśnie Uzbekistan.Trwa międzynarodowa rywalizacja o to, które z państw członkowskich Unii Europejskiej stanie się głównym hubem lądowym dla towarów z Chin. Za tym idą konkretne korzyści finansowe przedsiębiorstw i budżetów państw, pobierających część ceł.Otwarte pozostaje pytanie, czy do Polski trafi część z tych potoków transportowych, które zamiast jechać szlakiem północnym z Chin przez Kazachstan, Rosję, Białoruś i Polskę do Europy Zachodniej, mogą być przewożone trasami zlokalizowanymi bardziej na południe. Gdyby te towary trafiały przez Morze Czarne na Ukrainę, pozwoliłoby to połączyć interesy rozwojowe Uzbekistanu i Polski.