Nowy paragwajski prezydent: Paragwaj i Tajwan to nie tylko sojusznicy, ale także bracia

Paragwaj i Tajwan to nie tylko sojusznicy, ale także bracia - oświadczył zaprzysiężony we wtorek w stolicy kraju Asuncion paragwajski prezydent Santiago Pena. Na uroczystości obecny był m.in. wiceprezydent Tajwanu William Lai. Paragwaj to jedyny kraj Ameryki Południowej, który utrzymuje relacje dyplomatyczne z Tajwanem.

"Zbudujemy sojusze i współpracę w geostrategicznej wizji, poszukując horyzontalnych porozumień" - powiedział Pena, zauważając, że relacja jego kraju z Tajwanem jest "tego przykładem, jak i przyjacielskiego i pomocnego ducha Paragwaju wobec krajów, do których żywimy głębokie przywiązanie, i wobec których czujemy, że jesteśmy nie tylko sojusznikami, ale również braćmi".

Przed wyjazdem do Paragwaju wiceprezydent Lai oświadczył, że jego wizyta w tym kraju ma na celu częściowo to, aby "społeczność międzynarodowa zrozumiała, że Tajwan to kraj, który utrzymuje swoją demokrację, prawa człowieka i wolności oraz aktywnie bierze udział w sprawach międzynarodowych".

W drodze do południowoamerykańskiego kraju Lai zatrzymał się w niedzielę w Nowym Jorku. W środę, w drodze powrotnej do Tajpej, ma przylecieć do San Francisco.

MSZ Chin skrytykowało podróże Laia, oznajmiając, że jest on separatystą i wichrzycielem.

Kiedy 44-letni Pena odwiedził w lipcu Tajwan, powiedział prezydent Tsai Ing-wen, że Paragwaj będzie "stał u boku Tajwańczyków" w czasie jego pięcioletniej kadencji. W trakcie kampanii prezydenckiej w Paragwaju Tajwan okazał się wrażliwą kwestią, ponieważ główny rywal Peny argumentował, że sojusz ten stał się zbyt kosztowny, uniemożliwiając stronie paragwajskiej wykorzystywanie możliwości biznesowych z Chinami.

Nowy szef państwa, uważany za ucznia Horacio Cortesa, prezydenta kraju w latach 2013-2018, przedsiębiorcy i lidera rządzącej, konserwatywnej Partii Colorado, obiecał swój aktywny udział "w zwalczaniu korupcji międzynarodowej, handlu narkotykami, handlu ludźmi i procederze prania brudnych pieniędzy".

W uroczystości zaprzysiężenia Peny, poza wiceprezydentem Tajwanu, uczestniczyli król Hiszpanii Filip VI oraz prezydenci: Argentyny - Alberto Fernandez, Brazylii - Luiz Inacio Lula da Silva, Chile - Gabriel Borić, Boliwii - Luis Arce i Urugwaju - Luis Lacalle Pou.