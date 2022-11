Nowy prezydent Brazylii obiecuje skończyć z wycinką Amazonii

Po niedzielnej wygranej w drugiej turze wyborów prezydenckich w Brazylii kandydat lewicy Ignacio Lula da Silva obiecał skończyć z wycinką Amazonii. Prócz ochrony puszczy może to oznaczać dla Brazylii dodatkowe środki i odblokowanie negocjacji w sprawie Mercosur.

- Zawalczymy o zerową deforestację. Brazylia jest gotowa, by przyjąć na siebie rolę lidera w walce ze zmianami klimatu, chroniąc nasze lasy, a w szczególności Amazonię - powiedział prezydent elekt Ignacio Lula da Silva podczas swojego przemówienia po ogłoszeniu jego zwycięstwa wyborczego.

Wraz z zaprzestaniem wycinki Amazonii do Brazylii mogą wrócić miliardy dolarów

Światowi przywódcy, którzy niejednokrotnie potępiali publicznie rekordową wycinkę amazońskiego lasu deszczowego za kadencji prezydenta Jaira Bolsonaro odetchnęli z ulgą na wieść o zwycięstwie Luli.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen napisała na Twitterze, że cieszy się na współpracę z nowym prezydentem, zwłaszcza jeśli chodzi o działania na rzecz powstrzymania zmian klimatycznych.

Niewykluczone, że zmiana polityki wobec wycinki puszczy pozwoli także na odblokowanie negocjacji między Unią Europejską a Mercosur, czyli południowoamerykańskim blokiem handlowym, do którego należy między innymi Brazylia. Pozwoliłoby to na uruchomienie umowy o wolnym handlu, która miałaby szanse przynieść miliardy dolarów zysków tak UE, jak i krajom Mercosur.

Dotychczas negocjacje były blokowane przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona, właśnie ze względu na wycinkę Amazonii.

- Razem podejmiemy wysiłki, aby odbudować więzi przyjaźni między naszymi krajami - napisał na Twitterze Macron po zwycięstwie Luli da Silvy.

Prócz powrotu do negocjacji w sprawie Mercosur Brazylia może także liczyć na odblokowanie środków na ochronę Amazonii ze strony Norwegii.

- Przed prezydenturą Bolsonaro mieliśmy dobre relacje z rządem Luli da Silvy, a poziom deforestacji znacznie wówczas zmalał - powiedział Espen Barthe Edie, norweski minister środowiska, mówiąc o odblokowaniu środków dla Brazylii.

Norwegia jest jednym z największych światowych donorów wypłacających Brazylii fundusze na ochronę Amazonii. Zostały one zablokowane w trakcie prezydentury Bolsonaro, w związku z rekordową wycinką lasu deszczowego. Około 485 milionów euro czeka więc na przekazanie do Amazońskiego Funduszu na rzecz Ochrony Lasu i Klimatu (The Amazon Fund for Forest Conservation and Climate Protection), który rozdysponuje te środki.

Powstrzymanie rekordowej wycinki Amazonii może być trudne ze względu na legislację i przychody, jakie przynosi jej eksploatacja

Za czasów prezydentury Jaira Bolsonaro poziom wycinki Amazonii bił z roku na rok kolejne rekordy. Amazoński Instytut Badań Środowiska szacuje, że w pierwszej połowie 2022 roku był wyższy aż o 80 procent wobec analogicznego okresu roku 2018.

Bolsonaro zmienił legislację tak, by ułatwić wycinkę, a także ignorował przypadki nielegalnego wyrebu. W ostatnich 4 latach jego prezydentury 95 procent ogólnej wycinki stanowiły działania nielegalne.

Doprowadziło to do rekordowych pożarów Amazonii w 2019 roku, a także odwrócenia tradycyjnej roli lasu, którego zadaniem jest absorpcja światowych emisji dwutlenku węgla. Normalnie funkcjonujące „płuca ziemi” są w stanie pochłaniać 20 procent światowej produkcji CO2, jednak, jak alarmują naukowcy, obecnie region Amazonii więcej go emituje niż pochłania.

Wobec tego Lula da Silva będzie musiał zmienić legislację i zredukować znaczenie ekonomiczne największego lasu deszczowego na świecie. Szacuje się, że przynosi ona około 8,2 miliardów dolarów wpływów brazylijskiej gospodarce rocznie, podczas gdy jej całkowite PKB wyniosło w 2021 roku 1,61 biliona dolarów.

Analiza Carbon Brief wskazuje, że działania Luli mogą zredukować deforestację amazońskiego lasu deszczowego nawet o 89 procent w ciągu najbliższej dekady, jednak będzie to wymagać znacznych zmian w prawie dotyczącego ochrony środowiska, w którym poprzednik zostawił chaos.