Nowy Styl przejmuje niemiecką spółkę Kusch+Co

Grupa Nowy Styl, producent wyposażenia biur i przestrzeni publicznych, przejmuje niemiecką rodzinną firmę Kusch+Co – producenta i dystrybutora rozwiązań meblowych dla biur, lotnisk, terminali morskich, szpitali i ośrodków opieki.

Dla Kusch+Co oznacza to rozszerzenie skali działania, dla Grupy Nowy Styl – zwiększenie udziałów w europejskim rynku biurowym i mocne wejście w obiecujące segmenty zdrowia i transportu. Integracja spółek ma przynieść szereg synergii.

Kusch+Co znana jest jako dostawca mebli lotniskowych. Nic wiec dziwnego, że umowę podpisano na lotnisku we Frankfurcie. Fot. mat. pras.

Przeprowadzona transakcja to kolejna zachodnioeuropejska akwizycja Grupy Nowy Styl, po tym, jak w 2015 roku przejęła szwajcarską firmę Sitag, w 2013 działającą w Niemczech i Holandii spółkę Rohde & Grahl, a w 2011 roku – niemiecką markę Grammer Office.Czytaj też: Modernizacja na miarę LPP. Jak i dlaczego zmienią się salony? - To kolejny krok w konsekwentnym realizowaniu strategii Grupy. Jesteśmy mocno zaawansowani w integrowaniu przejętych w poprzednich latach spółek, więc postanowiliśmy, że to dobry czas na kolejne posunięcie – mówi Adam Krzanowski, prezes Grupy Nowy Styl.Kusch+Co jest światową marką premium bardzo dobrze rozpoznawalną w środowisku designu i architektury. Posiada mocne, komplementarne wobec oferty Grupy Nowy Styl. Siedziska i ławki Kusch+Co można spotkać w poczekalniach ponad 240 terminali pasażerskich na całym świecie, m.in. lotniska we Frankfurcie, paryskiego Roissy-Charles-de-Gaulle, Stockholm Arlanda, portów na Bali (Indonezja) czy w stolicy Kostaryki. Oferowane przez firmę specjalistyczne produkty spełniają najbardziej rygorystyczne normy z zakresu bezpieczeństwa, funkcjonalności, designu, komfortu i walorów użytkowych.- Razem z Kusch+Co chcemy też rozwijać mocno wyspecjalizowany segment zdrowia – jestem pewny, że z kompetencjami i wieloletnim doświadczeniem nowego partnera i naszymi możliwościami produkcyjnymi będziemy w stanie oferować jeszcze korzystniejsze dla klientów rozwiązania w tym obszarze – dodaje Adam Krzanowski.Przejmowana firma zatrudnia obecnie 250 pracowników. Firma dostarcza wyroby do 96 krajów.