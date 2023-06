Nuncjusz w Kijowie: szczere, serdeczne i ważne spotkanie wysłannika papieża z prezydentem Ukrainy

"Szczere, serdeczne i ważne" - tak nuncjusz apostolski w Kijowie arcybiskup Visvaldas Kulbokas określił wtorkowe spotkanie wysłannika papieża Franciszka kardynała Matteo Zuppiego z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Doszło do niego w drugim, ostatnim dniu misji włoskiego kardynała na Ukrainie.

Pochodzący z Litwy arcybiskup Kulbokas podkreślił: "Kardynał był bardzo wdzięczny za uwagę i za ważną rozmowę".

Jak dodał, jej celem było "zebranie myśli i refleksji na temat sytuacji" politycznej i humanitarnej na Ukrainie. "Potem rozważy to razem z Ojcem Świętym" - zaznaczył nuncjusz, cytowany przez agencję Ansa.

"Przyjechać, usłyszeć, zanurzyć się w bólu, jak wczoraj w Buczy. To cel tej wizyty, która nie jest polityczna po to, by powiedzieć: +szukamy rozwiązań+, ale to konkretne poszukiwanie, które wymaga refleksji" - wyjaśnił abp Kulbokas.