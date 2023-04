Nursułtan Nazarbajew nie jest już Przywódcą Narodu

Kazachstan kończy z kultem Ełbasy – Przywódcy Narodu przez ciemne strony władzy pierwszego prezydenta tego kraju Nursułtana Nazarbajewa.

Nursułtan Nazarbajew, pierwszy prezydent niepodległego Kazachstanu sprawował swoją funkcję nieprzerwanie przez 27 lat, od 1992 do 2019 r.

Zapisał się w historii republiki jako reformator gospodarczy i przywódca, którego rządy zapewniły dynamiczny wzrost zamożności kraju i społeczeństwa.

Władza Nursułtana Nazarbajewa miała jednak swoje ciemne strony, a były nimi trwanie przy autorytarnym systemie władzy i stworzenie układu korupcyjnego świata polityki i biznesu.

Nursułtan Nazarbajew oddał władzę w 2018, a na swojego następcę namaścił obecnie rządzącego Kassyma-Żomarta Tokajewa. Odchodząc z funkcji zapewnił sobie stanowisko szefa Rady Bezpieczeństwa Kazachstanu (RBK) i wsparcie finansowe z budżetu państwa. Zachował też dożywotnio tytuł Ełbasy – Przywódcy Narodu, który został mu nadany przez parlament w r. 2000 mocą ustawy konstytucyjnej „O pierwszym prezydencie - Ełbasy”.

Wielkie porządki w Kazachstane po krwawych styczniowych zamieszkach

Wybuch społecznego niezadowolenia w styczniu 2022 mocno uderzył w status ex-prezydenta. Jeszcze w trakcie trwania rozruchów został on pozbawiony stanowisk w RBK, a jego aresztowanie wydawało się kwestią czasu. Również społeczeństwo zwróciło się przeciwko niemu, czego przejawem było obalanie jego pomników.

Po opanowaniu sytuacji w kraju prezydent Tokajew przystąpił do rozbijania „układu Nazarbajewa”, pozbawiając stanowisk wielu prominentnych polityków i urzędników oraz aresztując zamieszanych w korupcję biznesmenów. Sam były prezydent uniknął aresztowania, ale jego pozycja społeczna i polityczna została zmarginalizowana.

W referendum w czerwcu 2022 społeczeństwo opowiedziało się za wprowadzeniem poprawek do konstytucji, w tym o pozbawieniu Nazarbajewa tytułu Ełbasy i szeregu przywilejów, w tym finansowych, m.in. o nienaruszalności majątków jego i jego rodziny. W styczniu 2023 Trybunał Konstytucyjny anulował wspomnianą ustawę, jako nie mającą konstytucyjnych podstaw do jej funkcjonowania.

Denarbajewizacja Kazachstanu, czyli tropienie byłego prezydenta

Ta decyzja niesie za sobą kolejne problemy dla byłego prezydenta i jego rodziny. Rozpoczęło się bowiem rządowe śledztwo w sprawie depozytów Nazarbajewa i członków jego rodziny w zagranicznych bankach. Jedną z pierwszych spraw jest niejasne przejęcie Jusan Bank przez zagranicznych inwestorów, krótko po przekazaniu mu dotacji rządowych wartych miliardy dolarów. W tej sprawie kazachska prokuratura współpracuje z angielskimi śledczymi, bowiem powiązania prowadzą do londyńskiego City. Ujawniono też m.in., że zamieszany w niejasne przejęcia w kazachskim systemie bankowym fundusz Pioneer Capital Invest należy do Fundacji Nazarbajewa. A to, wg wstępnego raportu Projektu Zgłaszania Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, dopiero wierzchołek góry lodowej nielegalnych powiązań byłego prezydenta i jego rodziny, w której miliardy dolarów przepływały przez kazachskie instytucje edukacyjne i fundacje charytatywne na zakup luksusowych nieruchomości czy pól golfowych.

Na fali społecznej niechęci do byłego prezydenta pojawiły się też żądania usunięcia jego imienia z nazwy międzynarodowego lotniska w Astanie i elitarnego uniwersytetu, w którym wykłada wielu naukowców z prestiżowych uczelni światowych. Po ponad roku od krwawych rozruchów emocje społeczne jednak opadły i pojawiły się liczne głosy wskazujące na zasługi prezydenta dla transformacji gospodarczej i rozwoju republiki. W tej sytuacji władze, póki co, zaniechały dalszych kroków zmierzających do usunięcia patronatu Nursułtana Nazarbajewa.