O co chodzi Gruzinom? Boją się Rosji i "zgniłego Zachodu"

Mimo gwałtownych protestów wciąż nie można być pewnym, że władze Gruzji nie wprowadzą prawa o zagranicznych agentach. Wiele zależy od miliardera Bidziny Iwaniszwiliego. Trzeba też pamiętać, że Tbilisi czerpie profity z relacji z Moskwą i nieufnie spogląda na "zgniliznę Zachodu".

Władze Gruzji chciały, na wzór rosyjski, ustanowić pełną kontrolę nad społeczeństwem obywatelskim. Próba zakończyła się wielkimi demonstracjami i odwołaniem przegłosowanych ustaw.

Tbilisi prowadzi swoistą grę pomiędzy Rosją i Zachodem. Władze Gruzji chciałyby zachować dobre kontakty z Moskwą, nie tracąc prozachodniego image'u.

Bidzina Iwaniszwili to najbogatszy Gruzin, który od ponad dziesięciu lat jest „szarą eminencją” tamtejszej polityki. Bogactwo miliardera pochodzi z Rosji. Przez Gruzję przechodzą, omijające Rosję, szlaki tranzytowe gazu i ropy do Europy.

Zdjęcia i filmy z zamieszek w Gruzji obiegły media w wielu krajach. Ich tło jest jasne – Gruzini protestowali przeciw zaostrzeniu prawa o finansowaniu organizacji pozarządowych i połączeniu tego z nakazem nazywania organizacji finansowanych spoza kraju „agentami zagranicznymi”.

Demonstrujący przeciw tym zmianom jednoznacznie widzą w tym naśladownictwo podobnych ustaw rosyjskich. Przedstawiciele gruzińskich władz sugerują, że tworząc nowe prawo, wzorowali się na przepisach... amerykańskich. Po wielotysięcznych protestach władze stwierdziły, że wycofują się ze zmian.

Wszystko zaczęło się 7 marca, gdy parlament Gruzji przyjął projekt ustawy „O przejrzystości obcych wpływów”. Wedle tych unormowań, media oraz organizacje pozarządowe, finansowane w ponad 20 proc. zza granicy, uzyskują status „zagranicznego agenta”. Obradom parlamentu towarzyszyły manifestacje przeciwników zmian w prawie przed siedzibą parlamentu. Policja, przy pomocy armatek wodnych i gazu łzawiącego, wyparła demonstrantów spod parlamentu. Około 70 demonstrujących osób zostało zatrzymanych.

Demonstracje jednak nie ustały. Na dodatek protestujących poparła niespodziewanie (do tej pory była traktowana jako członek ekipy rządzącej) prezydent Salome Zurabiszwili.

Rządzący Gruzją chcą oceny Komisji Weneckiej, ale zastrzegają możliwość jej zignorowania

Projekty krytykowanych ustaw przygotowali deputowani z ruchu Siła Narodu. To odłam rządzącego Gruzińskiego Marzenia. Projekty ustawy zgłoszone w połowie lutego już wtedy spotkały się z krytyką, tak opozycji, jak i gruzińskich organizacji pożytku publicznego. Obradom parlamentu w tej sprawie towarzyszyły bójki i przepychanki pomiędzy deputowanymi.

Formalny przewodniczący rządzącego Gruzińskiego Marzenia Irakli Kobachidze (faktycznym szefem bloku jest powiązany interesami z Rosją miliarder Bidzina Iwaniszwili) zapowiedział, że ustawy zostaną przekazane do oceny Komisji Weneckiej Rady Europy. Wystąpienie do Komisji Weneckiej wydaje się tylko zasłoną dymną. Wnioskujący o wprowadzenie ustawy w życie stwierdzili bowiem, że - jeżeli Komisja wystąpi z „nieuargumentowanymi uwagami” - to zostaną one zignorowane.

Nowe rozwiązania prawne zwiększyłyby kontrolę władz nad całym ruchem obywatelskim oraz wolnymi mediami. W przeciwieństwie do ustawodawstwa amerykańskiego, w projektach nie wyodrębniono grupy państw przyjaznych, z których finansowanie nie podpada pod ustawowe zapisy.

Gruzińskie społeczeństwo chce do Zachodu, ale boi się Rosji

Projekt ustawy spotkał się z ostrą krytyką ze strony Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell stwierdził, iż jest to niezgodne ze standardami UE. Wedle Borrella przyjęcie dokumentu „może uniemożliwić przyznanie Gruzji statusu kandydata do UE”. W oświadczeniu Ambasady USA w Tbilisi nazwano przyjęcie ustaw „czarnym dniem gruzińskiej demokracji”.

Czy przyjęcie takiego prawodawstwa oznaczałoby chęć zbliżenia władz gruzińskich z Rosją?

Komentator polityczny z Georgian Strategic Analysis Center, Gela Vasadze uważa, że na obecnym etapie jest to mało prawdopodobne. Zerwanie stosunków dyplomatycznych z Rosją w roku 2008 było spowodowane uznaniem przez Rosję dwóch gruzińskich, separatystycznych regionów, Abchazji i Osetii Południowej, które ogłosiły niepodległość. Obecnie Rosja wcale nie zamierza się z tych decyzji wycofywać.

Głównym więc argumentem władz, jak twierdzi Vasadze, dla lekkiego dystansowania się od Zachodu mają być „próby USA i Europy” wciągnięcia Gruzji do wojny na Ukrainie. Gruzińskie społeczeństwo w zdecydowanej większości (ok. 80 proc.) popiera eurointegrację, z drugiej strony – boi się Rosji.

Jednocześnie wielu Gruzinów widzi, że w 2022 r. ich kraj odnotował bardzo wysoki wzrost PKB dzięki handlowi z Rosją oraz transferom finansowym od Rosjan, którzy licznie wyemigrowali do Gruzji w obawie przed wysłaniem na front walk z Ukrainą.

Władze Gruzji nie chcą liberalizmu ze "zgniłego Zachodu"

Gruzińskie Marzenie rządzi w Gruzji od roku 2012. Wtedy w demokratyczny sposób została pozbawiona władzy ekipa Micheila Saakaszwilego. Teraz Saakaszwili (wtedy oskarżany o nadużycia władzy, a nawet o morderstwa polityczne) jest uwięziony. Jak twierdzą lekarze, jego życie jest zagrożone. Ale Gela Vasadze nie uważa, by na fali obecnych rozruchów do władzy mogła wrócić ekipa 11 lat temu jej pozbawiona.

- O wiele bardziej prawodpodobne jest pojawienie się trzeciej politycznej siły - uważa politolog. - Prezydent Zurabiszwili nie będzie raczej opoką nowej opozycji. To osoba zbyt związana z aktualnym reżimem. Gruzińscy komentatorzy uważają więc jej woltę przeciw ustawie jako co najwyżej próbę zachowania wpływów, poprzez sztuczne odcięcie się od dotychczasowego zaplecza. Nie zmienia tych ocen nawet fakt, iż 9 marca większość parlamentarna wycofała z dalszych prac nad projektem oprotestowywanej ustawy. Tę decyzję poprzedziły kolejne nocne demonstracje przeciwników ustawy.

Gela Vasadze komentując wydarzenia, stwierdził także:

- Władze Gruzji wywieszają unijne flagi, ale nie chcą liberalizmu ze "zgniłego Zachodu". Mają w tym poparcie ze strony bardzo konserwatywnego Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego. Gruzińskie społeczeństwo jest natomiast zdecydowanie prounijne oraz prozachodnie. Jednak Zachód za bardzo nie naciskał na Gruzję w kwestii demokratyzacji prawa. Można to traktować jako sygnał: Unia nie widzi "dalekiej" Gruzji jako swojego członka. To bardzo odważyło rządzących w Tbilisi do umocnienia własnej władzy, poprzez wprowadzenie w życie tak oprotestowanej ustawy - komentuje Gela Vasadze.

- W Gruzji już wcześniej rozpędzano demonstracje, prześladowano środowisko LGBT. A Zachód nie reagował. Bruksela wręcz odmówiła Gruzji statusu kraju kandydującego. Towarzyszyło odmowie wskazanie aż 12 punktów – zaleceń, do realizacji. Od tego miał zależeć los dalszej eurointegracji. Chodziło tam między innymi o reformę prawa wyborczego, uwolnienia jakiejkolwiek kontroli nad mediami, przekazanie większych praw opozycji - zauważa.

Jak dodaje: - Władze Gruzji wcale jednak nie spieszą się z realizacją tych wymogów. Tutejsi politycy odbijając piłeczkę, zarzucają na przykład, że Zachód nie wsparł ich w wojnie z Rosją w 2008 r. To typowe lawirowanie, bo Zachód jest daleko, a Rosja blisko.

Vasadze nie do końca zgadza się też z opiniami, iż szara eminencja gruzińskiej polityki, miliarder Bidzina Iwaniszwili, jest agentem Moskwy.

- Wiadomo, że dorobił się swoich miliardów w Rosji, w czasach dzikiej prywatyzacji w latach 90. Trudno jednak przesądzić, czy obecnie świadomie realizuje polecenia z Moskwy. Jego polityka nie wpisuje się jednoznacznie w interesy Rosji. Bo przecież trudno wytłumaczyć prozachodniemu społeczeństwu, iż można traktować jak sojusznika kraj, który okupuje 1/5 międzynarodowo uznanych terenów Gruzji - mówi Vasadze.

- Trzeba też pamiętać, iż Gruzja to miejsce tranzytu ropy i gazu z Azerbejdżanu na Zachód. Co byśmy więc mówili o tym, czy Bruksela nas chce, to na pewno nie chcieliby w Unii likwidacji tego szlaku tranzytowego. A to by się stało, gdyby Gruzja jednoznacznie wpadła w rosyjską strefę wpływów - podsumowuje.