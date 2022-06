Obawy o rosyjskie zagrożenie z Naddniestrza zbliżyły Ukrainę i Mołdawię

Wspólnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Kiszyniowa oraz Kijowa jest funkcjonowanie Naddniestrza - wspieranego przez Rosję quasi państwa leżącego w granicach Mołdawii i graniczącego z Ukrainą. Obecna aktywna faza wojny Rosji z Ukrainą sprawiła, że Naddniestrze zaczęło być traktowane jako potencjalny obszar prowadzenia działań zbrojnych lub dywersyjnych ze strony Rosji. Obecnie ważnym elementem, który zwiększa ryzyko prowokacji ze strony Rosji przy wykorzystaniu Naddniestrza jest przyznanie Mołdawii i Ukrainie oficjalnego statusu kandydata do Unii Europejskiej.

Z perspektywy Kijowa i Kiszyniowa działalność dywersyjnych grup z Naddniestrza stanowi element działań rosyjskich zmierzających do odcięcia Ukrainy od Morza Czarnego i otwarcia nowego frontu w stronę Mołdawii.

Od początku wojny w Ukrainie granica ukraińsko-mołdawska na odcinku Naddniestrza jest zamknięta.

Otrzymanie przez Mołdawię i Ukrainę oficjalnego statusu kandydata do Unii Europejskiej umacnia sojusz tych państw wymierzony w destabilizujące działania Rosji, w tym również na odcinku Naddniestrza.

Przyznanie Mołdawii oraz Ukrainie statusu oficjalnego kandydata do Unii Europejskiej stanowiło przełom w dotychczasowych działaniach wspólnoty, które jak dotąd, ze względu na zagrożenie popsucia relacji z Moskwą, omijały kwestie przyszłych rozszerzeń UE o państwa dawnej WNP. Wojna w Ukrainie oraz determinacja Kijowa i Kiszyniowa doprowadziły do przełomu w dotychczasowej polityce Unii Europejskiej.

Ten krok ze strony Unii Europejskiej miał istotne znaczenie również w kwestii aktywizacji Mołdawii wobec działań wspierających wysiłek wojenny Ukrainy, czego dowodem mogła być poniedziałkowa wizyta Prezydent Mołdawii Mai Sandu w Kijowie, podczas której mołdawska polityk jednoznacznie opowiedziała się za potrzebą koordynacją działań z Ukrainą, również wobec Naddniestrza. W trakcie tej wizyty mołdawska prezydent odwiedziła miejscowości w obwodzie kijowskim, takie jak Bucza, w których zniszczenia stanowiły świadectwo brutalności rosyjskiej inwazji.

Był to zwrot w polityce Kiszyniowa wobec działań w pierwszych tygodniach wojny, które ze względu na obawy przed rosyjską inwazją ze strony Naddniestrza, nakierowane były na unikanie wszelkich prowokacji wobec Moskwy. Mołdawia np. nie wprowadziła sankcji gospodarczych, tożsamych z unijnymi, wobec Rosji. Obecnie Mołdawia posiadając status oficjalnego kandydata do UE wypracowuje swój pakiet sankcji.

Zwrot w podejściu Mołdawii wobec wojny w Ukrainie ma dwie podstawowe przyczyny. Przede wszystkim Kiszyniów otrzymując status oficjalnego kandydata do Unii Europejskiej uzyskał ze strony wspólnoty czytelny sygnał, że Mołdawia i Ukraina nie są traktowane przez Brukselę jako część strefy wpływów Moskwy, chociaż to działanie ma wymiar przede wszystkim symboliczny. Perspektywa przyłączenia Mołdawii i Ukrainy do Unii Europejskiej będzie rozłożona na dziesięciolecia i jest obarczona ryzykiem weta poszczególnych państw członkowskich. Kolejną ważną przyczyną zmiany kursu w polityce zagranicznej ze strony Mołdawii jest oddalenie zagrożenia przeniesienia konfliktu na terytorium Mołdawii. Działania zbrojne koncentrują się głównie na obszarze Wschodniej Ukrainy. Z kolei, działania zbrojne Rosji w bezpośrednim sąsiedztwie Mołdawii, w tym rejonie Odessy, są ograniczone.

Zobacz także: Ukraina: Prezydent Mołdawii Maia Sandu odwiedziła Buczę

Naddniestrze izolowane międzynarodowo

Od początku inwazji rosyjskiej w Ukrainie Naddniestrze pozostaje w pełnej izolacji międzynarodowej. Uprzednio granica mołdawsko-ukraińska na odcinku Naddniestrza była obszarem przemytu towarów oraz działań pozostających poza kontrolą Kiszyniowa. Jednakże, na skutek wojny Ukraina obawiając się prowokacji ze strony Naddniestrza zamknęła wszystkie przejścia graniczne z tym quasi państwem. W konsekwencji cała wymiana handlowa z Naddniestrzem jest, po raz pierwszy od powstania konfliktu, w pełni kontrolowana przez Mołdawię.

Zmiana szlaków handlowych do Naddniestrza powoduje duże trudności dla ludności zamieszkującej to quasi państwo. Kwestią sporną pomiędzy Naddniestrzem a Mołdawią była certyfikacja lekarstw, która sprawiła, że proces eksportu przez Mołdawię do Naddniestrza został wydłużony. Dopiero 28 kwietnia doszło do trwałego porozumienia pomiędzy liderem Naddniestrza Wadimem Krasnosielskim i mołdawskim wicepremierem ds. reintegracji Olegiem Serebrianinem w sprawie transportu lekarstw do Naddniestrza przez terytorium Mołdawii. Zamknięcie eksportu towarów z Ukrainy do Naddniestrza przełożyło się również na wzrost cen podstawowych produktów spożywczych w tym separatystycznym regionie, gdzie średnia pensja wynosi 240 euro miesięcznie a emerytura 85 euro. Ceny w okresie od rozpoczęcia wojny wzrosły o ok. 20 proc. w przypadku niektórych towarów takich jak banany, cukier czy ryż.

W tej sytuacji międzynarodowej mieszkańcy tego terytorium są swoistymi zakładnikami obecnej sytuacji geopolitycznej, w której blokada Naddniestrza przez Ukrainę ma zapewnić stabilizację w regionie Odessy. Z kolei, z perspektywy Moskwy, na obecnym etapie działań zbrojnych Naddniestrze nie posiada większego znaczenia operacyjnego. Siły rosyjskie ulokowane w Naddniestrzu nie są wystarczające, żeby podjąć działania zbrojne wobec wojsk ukraińskich w regionie Odessy. Stąd działania Rosjan nakierowane są przede wszystkim na destabilizację polityczną na linii Ukraina-Naddniestrze-Mołdawia i mobilizację ludności naddniestrzańskiej do działań przeciwko Ukrainie i/lub Mołdawii.

Wymiar geopolityczny Naddniestrza dla europejskich aspiracji Kiszyniowa i Kijowa

Kwestia Naddniestrza stanowiła najpoważniejszą przeszkodę w dotychczasowych rozmowach Mołdawii z Unią Europejską na temat przyszłości europejskiej tego państwa. W wyniku inwazji Rosji na Ukrainę Naddniestrze jako region kontrolowany przez Kreml stało się ważnym narzędziem oddziaływania Moskwy również na sytuację polityczną w Ukrainie.

Naddniestrze może odegrać jeszcze ważną rolę militarną w konflikcie w Ukrainie, jeśli armia rosyjska zrealizuje swoje cele strategiczne w okręgu Odessy i odetnie Kijów od Morza Czarnego. Ten scenariusz wiązałby się prawdopodobnie z inkorporacją Naddniestrza przez Rosję. Taki rozwój wydarzeń byłby niekorzystny z perspektywy zarówno Mołdawii i Ukrainy, jak również władz Naddniestrza, które w realiach pełnej kontroli wojskowej nad ich terytorium sprawowanej przez Rosję, cieszyły się pewną autonomią gospodarczą, czego dowodem może być włączenie tego quasi państwa do pogłębionej umowie o wolnym handlu (DCFTA - ang. Deep and Comprehensive Free Trade Area) podpisanej przez Mołdawię i Unię Europejską w 2016 roku.

W przypadku inkorporacji Naddniestrza przez Rosję władze tego quasi państwa zostałyby zdegradowane do roli lokalnych gubernatorów lub Kreml pozbawiłby ich władzy w ramach wymiany elit, jak to miało miejsce w przypadku Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej.