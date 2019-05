Obawy przed możliwym brexitem bez umowy coraz większe

Irlandzki premier Leo Varadkar oraz szef brytyjskiej opozycji Jeremy Corbyn są "poważnie zaniepokojeni" możliwością wyjścia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy - poinformował w komunikacie rząd Irlandii po czwartkowym spotkaniu polityków w Dublinie.

Jak wynika z komunikatu, Varadkar i Corbyn rozmawiali o "zagrożeniach", które może nieść ze sobą "dziki brexit".

- Obaj są poważnie zaniepokojeni scenariuszem brexitu bez umowy i zagrożeniami, które on niesie, w tym możliwością, że Zjednoczone Królestwo znajdzie się w tej sytuacji z braku innych, jeśli nie poszuka się alternatyw - poinformował rząd w Dublinie.W ubiegłym tygodniu brytyjska premier Theresa May ogłosiła, że 7 czerwca zrezygnuje ze stanowiska liderki Partii Konserwatywnej, a na stanowisku szefowej rządu zostanie do czasu wyboru jej następcy, który ma być wyłoniony w wewnętrznych, partyjnych wyborach.Przeczytaj więcej: Theresa May 7 czerwca zrezygnuje z kierowania Partią Konserwatywną

O urząd zabiegają m.in. eurosceptycy i zwolennicy "twardego" brexitu, np. były minister spraw zagranicznych i jeden z liderów kampanii na rzecz brexitu Boris Johnson.W tym kontekście Varadkar ocenił w czwartek, że ta "nowa faza" polityczna może być dla Irlandii "bardzo groźna".Corbyn z kolei ostrzegł, że po zapowiedzi rezygnacji May istnieje realne ryzyko brexitu bezumownego oraz że jego Partia Pracy "zrobi w parlamencie wszystko, co może", by do tego nie doprowadzić.Dzień wcześniej z kolei podkreślał, że "jedynym wyjściem" z kryzysu brexitu jest rozpisanie nowych wyborów parlamentarnych bądź nowego referendum w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej. Jego zdaniem pozwoliłoby ono Brytyjczykom na wypowiedzenie się na temat wynegocjowanej przez May z Brukselą umowy na temat brexitu oraz "alternatyw" dla tego porozumienia.Proponowana przez May umowa w sprawie opuszczenia Unii Europejskiej została trzykrotnie odrzucona przez brytyjski parlament. Zjednoczone Królestwo powinno opuścić Wspólnotę najpóźniej 31 października br., ale zmiana na stanowisku szefa rządu może doprowadzić do kolejnego przedłużenia tego terminu, jeśli nowy premier - prawdopodobnie bardziej eurosceptyczny od May - będzie próbował renegocjować wypracowane porozumienie.