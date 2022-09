Obecne protesty w Rosji nie wstrząsną systemem Putina

Ekspert partii FDP ds. polityki zagranicznej Alexander Graf Lambsdorff ostrzegł, by nie przeceniać protestów w Rosji przeciwko częściowej mobilizacji. Demonstracje budzą szacunek, "ale nie nadają się do tego, by wstrząsnąć systemem Putina" - powiedział polityk w piątek gazecie "Augsburger Allgemeine".

"System Putina jest bardzo dopasowany do jego osoby" - zaznaczył Lambsdorff. "Otaczają go ludzie, którzy przynajmniej na zewnątrz nie sprawiają wrażenia nielojalnych". Tacy ludzie jak minister obrony Siergiej Szojgu czy nawet były prezydent Dmitrij Miedwiediew nadal popierają prezydenta, wzmacniając jego groźby dosadnymi słowami.

Do tego dochodzi brak ewentualnego następcy. "W takich systemach nie wiadomo, czy będzie to trwało przez kolejne pięć czy dziesięć lat, czy też jutro się skończy" - mówi Lambsdorff. "To jest nieprzewidywalne".

