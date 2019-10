Obniżamy skalę zagrożenia Brexitem, alert jednak trwa

Choć lubimy horrory, nie dlatego Komisja Europejska - a także polskie organy rządowe i pozarządowe - świetnie opisały skutki brexitu bez umowy: przeszkody natury prawnej i organizacyjnej wymiany towarowej, z groźbą wielogodzinnych kolejek tirów w Calais czy Dover. Na szczęście, jest spora szansa, że rozwód nastąpi w sposób cywilizowany. - Złapiemy wtedy głęboki oddech, przynajmniej na kilkanaście miesięcy - mówi Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Ograniczone zaufanie

W EOG obowiązują cztery fundamentalne wolności: swoboda przepływu ludzi, kapitału, towarów i usług. Szwajcaria przyjęła je w niepełnym wymiarze, zachowując izolacjonizm - np. prawo swobodnego przemieszczania się obywateli, lecz ograniczonego (kontrolowanego) zatrudniania obcokrajowców u siebie.Szwajcaria honoruje natomiast np. unijne certyfikaty i oceny zgodności, podpisała z UE wiele umów o liberalizacji, np. w transporcie.Podobne będą relacje UE po ostatecznym wyjściu ZK. Dlatego polska strona zabiegała m.in. o zapewnienie korzystnych regulacji dla obywateli polskich pracujących w Wielkiej Brytanii i rozliczenia finansowego.Pomimo rozbudzonych nadziei, nadal może się spełnić scenariusz „B”, gdy UK - wolą większości parlamentarnej - nie przyjmie umowy rozwodowej z Unią.Powody są głównie natury politycznej, by nie rzecz - politykierskiej. Dlatego, że będzie on bardziej bolesny dla Brytyjczyków i jej gospodarki, niż „strawny” rozwód oparty na kompromisach ale i regułach, nieodbiegających radykalnie od tych obowiązujących obecnie w UE, czyli także UK.Dlatego alert dla biznesu trwa. Zresztą zapobiegliwi przedsiębiorcy z pewnością już się przygotowali do wariantu „B”, licząc się i z większymi kosztami, i większą uciążliwością we współpracy handlowej i innej gospodarczej.Patrz też: Opozycja chce odrzucenia porozumienia ws. brexitu