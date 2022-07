Obniżka cen paliw i niższe koszty frachtu mają chronić Francuzów przed drożyzną

Rząd francuski w ramach działań na rzecz utrzymania siły nabywczej obywateli wymusił na koncernie TotalEnergies obniżkę cen paliw na stacjach benzynowych oraz całoroczne rabaty na stawki frachtu w wymianie handlowej przez grupę transportu morskiego CMA CGM. Odłożono w związku z tym prace nad wprowadzeniem podatku od ponad normatywnych dochodów.

W ostatnich tygodniach w wielu krajach Unii Europejskiej prowadzona jest dyskusja dotycząca opodatkowana nadzwyczajnych zysków, które uzyskują firmy energetyczne i paliwowe. Podobnie dzieje się we Francji przy czym rząd przyjął w tej sprawie strategię kija i marchewki. Oficjalnie proponuje sprawdzenie dodatkowych dochodów jednak jest bardzo ostrożny bowiem musiałby nałożyć nową daninę także koncern EDF, który jest obecnie w trakcie renacjonalizacji.

Czytaj także: Francja chce utrzymać do końca roku rabaty na stacjach paliw

Dlatego prowadzono, jak zostało to oficjalnie nazwane, dialog z zarządami firm o strategicznym znaczeniu dla gospodarki i pierwsze rezultaty zostały właśnie ogłoszone przez ministra gospodarki i finansów Bruno Le Maire'a.

Koncern paliwowy TotalEnergies podjął decyzję o zastąpieniu obowiązującego letniego rabatu stosowanego tylko na stacjach paliwowych zlokalizowanych przy autostradach powszechną obniżką cen na wszystkich stacjach. Od 1 września do 1 listopada tego roku upust od ceny będzie wynosił 20 eurocentów na jednym litrze, a od 1 listopada do 31 grudnia 10 centów. Przy czym nie będzie wprowadzonych żadnych limitów ilościowych przy jednorazowym zakupie dla paliw ropopochodnych. Kwota rabatu zostanie doliczona do tak zwanego rabatu rządowego, który obecnie wynosi 18 eurocentów na litrze.

Czytaj także: Bezprecedensowy apel szefów francuskich koncernów

Trudno określić jaki to będzie miało wpływ na przychody spółki paliwowej w tym roku, ale to oznacza, że w przyszłym roku nie zostanie wprowadzony specjalny podatek.

Na podobne rozwiązanie zdecydowała się grupa transportu morskiego i logistyki CMA CGM, która wprowadziła zniżkę 750 euro na stawkę frachtu za każdy kontener z importowanymi towarami do Francji, ale także do terytoriów zamorskich. Wprowadzono także bonus w wysokości 100 euro na każdy kontener w ramach francuskiego eksportu. Mogą z tej oferty korzystać wszyscy klienci począwszy od 1 sierpnia tego roku. Niższe stawki mają obowiązywać przez kolejnych 12 miesięcy

Przedstawiciele rządu nie ukrywają, że oczekują także od innych koncernów propozycji, które mogą mieć wpływ na ograniczenie inflacji i zwiększenie siły nabywczej obywateli.