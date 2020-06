Obserwatorium: w Syrii zginęło w bombardowaniu dziewięciu zagranicznych bojowników

Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka poinformowało w niedzielę, że co najmniej dziewięciu zagranicznych członków bojówek wspieranych przez Iran zostało zabitych w wyniku bombardowania w północno-wschodniej Syrii. Atak przeprowadził prawdopodobnie Izrael.

Do uderzenia miało dojść w sobotę wieczorem w okolicach miasta Abu Kamal przy granicy z Irakiem. Ofiarami mieli być głównie Irakijczycy należący do proirańskich bojówek. Według Obserwatorium atak prawdopodobnie przeprowadziło izraelskie lotnictwo i był to drugi taki nalot w ciągu 24 godzin. W pierwszym miało zginąć sześciu członków proirańskich milicji.

Władze Izraela nie skomentował doniesień, że to państwo żydowskie stoi za atakami, ale od początku wojny w Syrii wojska izraelskie przeprowadziły setki podobnych uderzeń na terytorium tego kraju. Ich celami były m.in. siły libańskiego Hezbollahu, irańskie instalacje lub proirańskie bojówki. Według Obserwatorium, we wtorek w podobnym bombardowaniu zginęło dwóch żołnierzy syryjskich na południu kraju.