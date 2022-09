Obsługiwałem angielskiego króla, wspomnienie z wizyt Karola III w Polsce

Teraz wiele osób publicznie odwołuje się do formalnych kontaktów z Karolem III. I ja miałem tę okazję. Jako dziennikarz relacjonowałem dwie oficjalne wizyty w naszym kraju w 2002 i 2008 r. obecnego króla.

Podczas wizyt w Polsce ówczesny książę Karol bardzo interesował się sprawami ekologii i ochrony środowiska.

Hałda z hutniczymi odpadami, ekologiczne gospodarstwo i pomoc dla społeczności żydowskiej, to tematy jakim poświęcał uwagę.

Książę Karol przed 20 laty propagował rozwiązania, które dziś są oczywistą sprawą.

Tytuł tego tekstu "Obsługiwałem angielskiego króla" jest symboliczny i odnosi się do jednego z najważniejszych dzieł czeskiego pisarza Bohumila Hrabala. Na jej podstawie powstał najpierw scenariusz, a następnie ekranizacja, którą zrobił Jiri Menzel.

W pracy dziennikarskiej przytłoczeni jesteśmy wieloma tematami, obowiązkami zawodowymi, piszemy dużo i na wiele tematów. Zdarzają się jednak momenty, a może nawet tylko chwile, które zapadają w pamięci na lata i są podstawą do wspomnień. Bycie dziennikarzem to między innymi być tam gdzie dzieje się coś ważnego i w tym czasie jesteśmy mimowolnymi uczestnikami tych zdarzeń.

Mniejsza o szczegóły i dokładne daty, ale w 2002 r. byłem akredytowany do obsługi krótkiego pobytu księcia Karola w Małopolsce. Znając zainteresowanie oraz oddanie następcy tronu sprawom ekologii i ochrony środowiska głównym punktem pobytu była wizyta, w towarzystwie inżynierów i ekspertów na hałdzie przy Hucie im. Sendzimira. Przez dziesiątki lat trafiały na to wysypisko odpady z wielkich pieców. Spółka Slag Recycling, z udziałem kapitału brytyjskiego, podjęła się technicznego odzysku stalowych zgarów, które nadawały się do ponownego wykorzystania.

Książę Karol oglądał z zainteresowaniem hałdę odpadów w Hucie im. T. Sendzimira

Przed 20 laty takie rozwiązania były nowatorskie na skalę światową. Książę Karol został przywieziony do Nowej Huty samochodem, a następnie w kurzu wzbudzanym przez podmuchy wiatru oglądał przez ponad godzinę pracę taśmociągów, urządzeń mielących skałę, transport płynnych zgarów. Trudno nie odnieść wrażenia, że nie pasjonował się wcześniej tą tematyką, ale z godnością znosił te wszystkie niedogodności.

Obok klasycznego punktu programu wszystkich oficjalnych gości, którzy odwiedzają Podwawelski Gród czyli spaceru po Rynku Głównym, wysłuchania hejnału z Wieży Mariackiej oraz przyjęcia bukietu od kwiaciarek książę Karol odwiedził w dzielnicy Kazimierz jeden z najstarszych cmentarzy żydowskich Remuh. Towarzyszył mu wówczas przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie Tadeusz Jakubowicz.

Nieoczekiwany punkt programu zaowocował ważną deklaracją pomocy

Ku ogólnemu zdziwieniu osób organizujących wizytę nastąpiła zmiana programu i książę Karol zaproponował spotkanie w jednej z restauracji z przedstawicielami społeczności żydowskiej w Krakowie. I tu ważna podpowiedź byłem, obok dziennikarki BBC akredytowanej na stałe przy dworze księcia. Byłem jedynym polskim dziennikarzem, który zza parawanu przysłuchiwał się niemal półgodzinnej rozmowie.

W pewnym momencie padło ze strony księcia - czego wam potrzeba obok dobrego zdrowia? Wówczas przewodniczący Tadeusz Jakubowicz wypowiedział te słowa: - Jest nas mało, ale przybywają do Krakowa ciągle nowi Żydzi, a my nie mamy miejsca spotkań i nie mamy środków żeby coś wybudować.

Książę Karol natychmiast zadeklarował, że jedna z jego fundacji przekaże kilkaset tysięcy funtów na ten cel, a reszta powinna zostać zebrana w formie darowizn. Początkowo nikt nie dowierzał, że te deklaracje przeistoczą w decyzje związane z rozpoczęciem budowy.

Kiełbasa wiejska, szarlotka pierogi i domowy smalec poleciały do Londynu

W trakcie tej wizyty w 2002 r. książę odwiedził gospodarstwo ekologiczne Jadwigi Łopatowej w Stryszowie. Na zaimprowizowanym lądowisku wylądował wojskowy samolot z księciem na pokładzie. Ku ogólnemu zdziwieniu, wbrew sztywnym przepisom sanitarnym, dla księcia Karola przygotowano tak zwaną wyprawkę na drogę. W koszyku znalazła się wiejska kiełbasa, domowy smalec, pierogi oraz jabłecznik. Po powrocie do Wielkiej Brytanii przedstawiciele dworu bardzo serdecznie podziękowali za ekologiczne, domowe produkty.

Po sześciu latach, w 2008 r. miałem okazję uczestniczyć w uroczystym otwarciu Centrum Kultury Żydowskiej przy ulicy Miodowej w Krakowie. Książę Karol wraz z księżną Camillą przybyli na kilka godzin żeby symbolicznie przybić na ścianie tabliczkę z wyrazami wdzięczności za wsparcie pomysłu budowy centrum. Książę Karol w towarzystwie wielu ważnych gości oraz Naczelnego Rabina Polski Michaela Schudricha, Naczelnego Rabina Galicji Edgara Glucka i przewodniczącego Gminy Tadeusza Jakubowicza.

Wiele wskazuje na to, że już jutro nastąpi zmiana tabliczki i zamiast tytułu księcia będzie podany tytuł król Karol III. Tak historia zatoczyła koło.