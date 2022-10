OBWE: Ambasador USA: ataki Rosji na ukraińskie miasta i ich ludność cywilną to zbrodnie wojenne

Ukierunkowane ataki Rosji na ukraińskie miasta i ich ludność cywilną to zbrodnie wojenne - oświadczył we wtorek stały przedstawiciel USA przy OBWE Michael Carpenter na specjalnym posiedzeniu Stałej Rady OBWE w Wiedniu.

"Chcę przypomnieć Radzie to, co już zostało wcześniej powiedziane: ukierunkowane ataki na ludność cywilną i obiekty cywilne są zbrodnią wojenną. Ataki odwetowe na miasta i ich ludność cywilną to zbrodnie wojenne" - powiedział Carpenter.

Według Carpentera ostatnie dni nadal pokazują barbarzyński charakter Rosji w wojnie z Ukrainą. "Elektrownie, budynki mieszkalne, parki, place zabaw i urządzenia energetyczne zostały zaatakowane daleko od linii frontu, a ofiary cywilne są w całym kraju. To uderzające, że w tej ostatniej fali ataków tak wiele osób stanowiło cel nie mający absolutnie wartości wojskowej. Innym faktem jest to, że ataki te w większości zbiegły się z porannymi godzinami szczytu, co spowodowało maksymalną liczbę ofiar wśród ludności cywilnej, ale prawdopodobnie to było także zamierzone, ponieważ rosyjskie władze oświadczyły, że wszystko poszło zgodnie z planem" - powiedział amerykański dyplomata.

Carpenter podkreślił, że żadna osoba ani kraj nie może przymykać oczu na takie okrucieństwo i nie powinien milczeć w obliczu takich okropności. "Powinno być całkowicie jasne, iż rosyjski rząd nie może zaakceptować faktu, że przegrywa tę wojnę z Ukrainą i dlatego zdecydował się na ataki kosztem jeszcze większej liczby cywilów" - zaznaczył.

Szef misji USA przy OBWE zapewnił, że Stany Zjednoczone "z całą mocą potępiają nieustanne tchórzliwe ataki Kremla na ludność cywilną i infrastrukturę cywilną". Wezwał także Białoruś do "zaprzestania promowania i wspierania agresji Putina".

Zdaniem Carpentera rosyjskie ataki rakietowe "nie złamią ani ducha Ukrainy, ani naszej determinacji". "Chcę zapewnić, że Stany Zjednoczone będą nadal udzielać Ukrainie niezbędnej pomocy gospodarczej, humanitarnej i militarnej, aby kraj ten mógł bronić się i walczyć z najeźdźcami" - powiedział.

