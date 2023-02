Przewodnicząca ZP OBWE: nie jesteśmy nieograniczoną platformą dla rozpowszechniania propagandy i promocji agresji

Jesteśmy zawsze otwarci na szerzy dialog, ale nie oznacza to, że będziemy nieograniczoną platformą dla rozpowszechniania propagandy i promocji agresji - powiedziała w czwartek Margareta Cederfelt, przewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (ZP OBWE), podczas otwarcia zimowej sesji zgromadzenia w Wiedniu.

"W ciągu ostatniego roku każda zasada Aktu końcowego z Helsinek (KBWE z 1975 roku - PAP) została pogwałcona przez Federację Rosyjską" - powiedziała Cederfelt. "W wyniku rosyjskiej agresji nasz region zmierza ku niewiadomemu, a samo ZP OBWE znalazło się na rozdrożu" - dodała.

"Solidaryzuję się z tymi członkami ZP OBWE, którzy uznali za nie do zniesienia fakt przebywania w jednym pomieszczeniu z agresorami. Jednak dla obecnych tu jest to okazja do wyrażenia poparcia dla Ukrainy i by stawić czoło kłamstwom agresora" - powiedziała Cederfelt.

Podczas przemówień zgormadzeni na sali parlamentarzyści na prośbę przewodniczącej oddali hołd minutą ciszy ofiarom rosyjskiego ataku na Ukrainę oraz ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii.

Zimowa sesja ZP OBWE odbywa się w czasie, gdy mija rok od napaści Rosji na Ukrainę. Rocznica ta będzie tematem obrad Zgromadzenia, przy czym brać w nich udział będą przedstawiciele Rosji.

Marcin Furdyna