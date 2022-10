OBWE: UE: Ataki Rosji na ludność cywilną są zbrodniami wojennymi

W oświadczeniu odczytanym na specjalnym posiedzeniu Stałej Rady OBWE w Wiedniu we wtorek Unia Europejska zdecydowanie potępiła masowe ataki Rosji na ukraińskie miasta i przypomniała, że takie ataki na ludność cywilną są zbrodniami wojennymi - pisze agencja Ukrinform.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

"Te ataki Rosji mają na celu wyrządzenie maksymalnej szkody ludności cywilnej. Masowe ataki na ludność cywilną lub obiekty cywilne bez rozróżnienia, jak również celowe ataki na ludność cywilną jako taką lub na poszczególne osoby cywilne, nieuczestniczące w działaniach wojennych, są zakazane przez prawo humanitarne i są zbrodniami wojennymi" - napisano w oświadczeniu UE.

Podkreślono, że władze Rosji i ich wspólnik - reżim Łukaszenki na Białorusi - oraz wszyscy odpowiedzialni i zamieszani we wszelkie zbrodnie wojenne popełnione na Ukrainie "zostaną pociągnięci do odpowiedzialności". "Dołożymy wszelkich starań, aby zwyciężyła sprawiedliwość" - brzmi tekst dokumentu.

Według UE rosyjskie ataki na ukraińskie miasta są "barbarzyńskie i tchórzliwe". Unia wyraziła także poważne zaniepokojenie "działaniami Rosji w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej i wokół niej, a także w innych obiektach jądrowych na Ukrainie", zauważając, że Rosja "znacznie zwiększa ryzyko katastrofy jądrowej".

UE nazwała również bezpodstawne oskarżenia Ukrainy przez białoruski reżim "całkowicie nie do przyjęcia" i wezwała Mińsk "do powstrzymania się od dalszego udziału w okrutnej, bezdusznej i agresywnej wojnie przeciwko Ukrainie, a w szczególności do natychmiastowego zaprzestania wykorzystywania terytorium Białorusi jako bazy dla ataków na Ukrainę i ukraińską ludność cywilną".

"UE pozostaje niezachwiana w swoim poparciu dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy i domaga się, aby Rosja natychmiast, całkowicie i bezwarunkowo wycofała wszystkie swoje oddziały i sprzęt wojskowy z całego terytorium Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową, w tym z nielegalnie zaanektowanego Krymu i Sewastopolu" - napisano w oświadczeniu.

Wojna i koszty dobijają kolejną znaną polską firmę. Zobacz nasze najnowsze 1x1 na Kanale Gospodarczym